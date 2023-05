"La identidad es un asunto complejo y quizás el que más me interesa como escritor"

Miguel Barrero (Oviedo, 1980), escritor, periodista y director de la Fundación Municipal de Cultura, acaba de publicar "La otra orilla", que se pone hoy a la venta. Se trata de su octava novela, tras "Espejo", "La vuelta a casa", "Los últimos días de Michi Panero", "La existencia de Dios", "Camposanto en Collioure", "La tinta del calamar" y "El rinoceronte y el poeta".

–Cuénteme brevemente qué se encontrará el lector.

–Es una novela que combina una trama que juega con la realidad y la ficción, y que se va enhebrando a base de enigmas sucesivos, con el tema de la identidad a varios niveles: colectiva, social, nacional y de la relación que tenemos con nuestra propia identidad. La novela se va desarrollando conforme a un juego de espejos cóncavos y convexos, en el que se pone de manifiesto eso, de qué manera vamos por el mundo mostrando u ocultando realmente quiénes somos en función del papel que en ese momento queramos representar.

–¿Qué le lleva a escribir de la identidad en sus obras?

–Está en todos mis libros, de mayor o menor forma. Quizás sea el tema que más me interesa como escritor, de una manera inconsciente, porque no me percaté hasta que llevaba escritos unos cuantos libros y vi que era el denominador común. La identidad siempre es compleja. Está quiénes nosotros somos, quiénes nosotros creemos que somos, quiénes nosotros queremos que crean que somos y quiénes nosotros piensan que somos. Es un juego de equilibrios, que no siempre son simétricos, y que determinan en gran manera la forma de andar por el mundo.

–¿Por qué "La otra orilla"?

–Es un título polisémico porque hace referencia a varias cosas. En primer lugar, la novela transcurre en América, a partir de un escritor español que viaja a ese continente. La novela viaja de Buenos Aires a Montevideo. Y tiene mucho que ver con la comedia de Dante, que es un viaje a la orilla del mundo terrenal. Es el título que sintetiza todo eso.

–¿Gira todo en torno a Dante, como en otros libros suyos ocurre con Machado o Rambal como protagonistas?

–Esta novela se me empezó ocurrir cuando llegué a Buenos Aires. Un amigo, Fran Gayo, me llevó a conocer el Palacio Barolo, que es un rascacielos enorme, que este año cumple su centenario y que está construido a partir de "La Divina Comedia". Es una especie de traducción arquitectónica. Unos días después me encontré también allí, en los Bosques de Palermo, un parque muy amplio, con un busto de Dante. Y en Montevideo, me encontré un edificio, que es una réplica de Barolo, hecha por el mismo arquitecto en la otra orilla del Río de la Plata. Todo eso unido a lo que fui conociendo de la influencia de Dante en la conformación identitaria de la comunidad italiana en argentina me llevó a utilizar esa figura. Dante es uno de los grandes autoficcionadores de la literatura. Se planta asimismo viajando por el infierno, porque se crea un personaje para contarnos quién fue, cómo era su época, y cómo interpreta él las escrituras sagradas. Esta novela no habría existido sin ese descubrimiento del influjo dantesco de Buenos Aires.

–¿Cuánto de autobiográfico tiene esta obra?

–Pues que el protagonista comparte conmigo que es escritor, que viaja a Sudamérica a impartir talleres de escritura o que hay personajes inspirados en amigos y gente que conocí allí. Más allá de eso todo es ficción, o no.

–Le hace una dedicatoria a Miguel Munárriz.

–Es una especie de broma privada. En la mayor parte de mis novelas el argumento tiene poco peso. Miguel Munárriz, en una de las veces que vino a Gijón, y que ya había leído "El rinoceronte y el poeta", me comentó: "Tienes que escribir una novela en la que pase algo". Se me quedó dentro. Y cuando llevaba bastante avanzada esta novela me di cuenta que realmente pasaban muchas cosas.

–Es su primera novela desde que es director de la Fundación Municipal de Cultura.

–Publiqué "Siempre de paso", pero era una recopilación de artículos. Este puesto es verdad que me quitó tiempo y esa especie de relajación mental que te permite dedicarte durante una parte del día solo a escribir. En mi caso, no obstante, era consciente de que no podía dejar de escribir. Antes de entrar en la Fundación, coincidí en una cena con Pedro de Silva y me recomendó una cosa a la que hice caso, que era que pasase lo que pasase encontrase siempre un hueco para escribir, que mantuviese una rutina, que era lo que me iba a salvar. Pese al trabajo, siempre he procurado escribir unos mínimos con cierta calma.

"Ha habido una visión perversa del gobierno de Ana González"

–Puestos a elegir, ¿le gustaría seguir dirigiendo la Fundación de Cultura con el nuevo gobierno municipal?

–Llegué aquí vinculado a un proyecto que no tendrá continuidad, así que doy por hecho que me voy a ir. Y me parece bien, porque el mismo derecho que tuve a llevar a cabo mis proyectos lo tienen los que han ganado las elecciones.

–¿Cómo valora los resultados de las elecciones municipales, con un arrollador triunfo de la derecha?

–Que gobierne la derecha no me puede parecer bien. Creo que ha habido una visión bastante perversa y malintencionada de estos últimos cuatro años de gobierno. Se tomaron medidas que fueron valientes y en algunos aspectos pioneras. Ana González ha sido una buena alcaldesa, que desde una perspectiva de izquierdas ha perfilado un camino para el futuro. Dentro de unos años, seremos conscientes de que esos pasos se aseguraron en este mandato.

–Como militante socialista, ¿cree que la guerra interna les ha pasado factura en las urnas?

–Evidentemente no ha beneficiado, y más en este caso que ha sido tan evidente. Faltó prudencia por la parte de quienes la desataron. Pero no voy a opinar sobre esa situación, sería la opinión de un militante más.