Las direcciones regional y local del PP avalarán la negociación con Foro para formar gobierno

El comité ejecutivo regional del Partido Popular, el lunes, y la junta local del partido en Gijón, el martes, refrendarán el inicio de las negociaciones oficiales con Foro de cara a llegar a un pacto político que garantice que el PSOE pierda la Alcaldía de Gijón y haya un gobierno de derechas en la ciudad. Mientras llega esa negociación formal responsables de ambas formaciones están realizando trabajos previos de análisis tanto de los programas electorales de uno y otro partido como de la actual estructura municipal para ver las opciones de reordenación a la hora de fijar un reparto competencial entre los dos posibles socios del nuevo gobierno.

Por ahora está al margen de esta negociación Vox, el tercer partido de la derecha de la nueva Corporación con dos ediles frente a los ocho conseguidos por Foro y los cinco del Partido Popular. En todo caso Vox cuenta, y mucho, para que la operación que deje a la izquierda fuera del Ayuntamiento de Gijón salga adelante. Una operación que convertiría a la forista Carmen Moriyón en Alcaldesa por tercera vez y por segunda vez con el apoyo del PP. Ahora, liderado por Ángela Pumariega y en 2011 por Pilar Fernández Pardo, la número dos en la lista autonómica popular de Diego Canga.

Foro y PP suman 13 votos, pero Moriyón necesita 14 para ser Alcaldesa. Aquí es donde entra en juego Vox con un nuevo grupo municipal liderado también por una mujer, Sara Álvarez Rouco. Si no hay acuerdo de algún tipo que garantice esos 14 votos se abriría el camino a que el representante socialista Luis Manuel Flórez, "Floro", fuera Alcalde como candidato de la lista más votada en las urnas el pasado día 28. El PSOE ganó a Foro por solo 328 votos.

No es algo imposible, pero las opciones parecen mínimas. Foro está más que abierto al pacto y el PP, también. Los máximos responsables populares no quieren perder la oportunidad histórica de estar en los gobiernos de Gijón y Oviedo, las dos ciudades más importantes de Asturias. El PP nunca ha ejercido en el gobierno de Gijón. No entrar en él fue la opción que se tomó en el primer mandato de Carmen Moriyón aunque se llegaron a acuerdos específicos, por ejemplo, sobre la reordenación de las empresas municipales. Acuerdos que no llegaron a cumplirse en parte de las ocasiones. En el segundo mandato, al que Carmen Moriyón llegó como candidata de la lista más votada, el PP no fue socio preferente. Un papel que asumió Xixón Sí Puede, la marca local entonces de Podemos, también desde la oposición.

En todo caso, la negociación formal entre PP y Foro, tras varios contactos informales, para ver cómo quedan los próximos cuatro años debe esperar a la semana que viene. Antes toca, por ejemplo, llevar a la Junta Electoral de zona todas las actas y concretar el resultado final de las votaciones. Algo que no es baladí si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la distancia que coloca a IU por encima de Vox es de solo dos votos: 11.211 frente a 11.209. Estos son los datos provisionales publicados por el Ministerio del Interior y que no coinciden con los que colgó en su web el Ayuntamiento de Gijón, donde Vox ocupa el cuarto puesto por encima de IU en 200 votos.

Tampoco será ajeno a lo que se negocie en Gijón lo que pase finalmente en Asturias si, como adelantó el candidato popular Diego Canga, el voto exterior da un parlamento más al PP en detrimento del PSOE de Adrián Barbón. Aunque difícil no es matemáticamente imposible y permitiría que el bloque de la derecha pudiera imponerse al bloque de la izquierda. Eso ampliaría la negociación entre PP y Foro a algo más que las fronteras de Gijón.