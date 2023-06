Los trabajadores del servicio de comedor de las escuelas infantiles de hasta 3 años desconvocaron ayer su huelga tras una nueva concentración en la plaza Mayor. El parón habría de haber tenido lugar desde hoy y hasta el 6 de junio. Según explicaron los trabajadores, la huelga no se llevará a cabo por "responsabilidad" y para "no dejar sin comer" a los pequeños ante la imposibilidad de dar servicios mínimos. "Ya estamos al mínimo", explican. Critican que la empresa adjudicataria, Ausolan, se haya "negado a reforzar la plantilla" y cargan contra el Ayuntamiento por "no dar la posibilidad de ofrecer un interlocutor".