"Un banderín de enganche" para los aforismos en asturiano

Ramón González, prologuista de "Doce Gatos", descubre cómo surgió el proyecto: entre la casualidad y el deseo de "demostrar que se pueden hacer aforismos en asturiano". Cuenta que "es una especie de ensayo o experimento". Y subraya la esperanza de que se extienda, y nazca también en la región esa tradición, que, aunque "es relativamente nueva", ya se manifiesta en otras regiones como Galicia, País Vasco o Cataluña. El libro, en el que participan con sus textos José Luis Argüelles, César Iglesias, Fernando Menéndez y Jordi Doce, fue presentado ayer en la librería La Buena Letra.

José Luis Argüelles fue el ideólogo del título de este libro. "Es un poco por esa expresión tan usual para este caso de decir que son cuatro gatos los que lo escriben. El aforismo en asturiano es más un deseo que una realidad, quitando a Vicente García Oliva, con su ‘olivinas’ que son aforismos más otras cosas, lo que hay ahora mismo publicado es cero", comenta, antes de explicar otro objetivo de "Cuatro gatos", que incluye los aforismos tanto en lengua asturiana como en castellano. "Es un libro, pero también un juego, en el sentido de que invita a los lectores a que investiguen qué aforismos están escritos en asturiano y cuáles en castellano, y al revés, para saber cuáles son realmente los traducidos de una lengua a otra", señala José Luis Argüelles.

César Iglesias ha publicado por primera vez sus aforismos dentro de este proyecto. "Hay quizás ese pensamiento de que el asturiano, al ser una lengua esquinada, no ha tenido ese desarrollo, pero es falso, porque el refranero asturiano tiene una lengua maravillosa y el aforismo tiene muchas veces ciertos vínculos con el mundo del refranero tradicional, esa brevedad y concisión, o una carga filosófica de pensamiento breve", relata.

Con este trabajo buscan también en parte suscitar nuevas publicaciones de aforismos en asturiano. "Nunca nadie dio ese paso. Queremos que animar a que esa literatura clandestina aflore", indica Iglesias. "Estaría bien que sirva como un banderín de enganche, por utilizar un término un poco legionario", subraya Argüelles.

"No es trivial de que los cuatro somos poetas", interviene Jordi Doce, que aporta su particular visión del aforismo. "Tal y como lo entendemos tiene bastante que ver con la poética, abrirse al enigma o la paradoja con un sentido un poco culto, para que el lector dialogue con ello", señala Doce. Por último, Fernando Martínez ensalza la labor académica: "Es un libro enfocado a esa parte de conocimiento que necesita la literatura asturiana". Y aprovecha también para defender la llingua asturiana. "Ahora que está promovido especialmente por el Partido Popular el no a la cooficialidad, es cuando digo que tiene que haber una pluralidad y diversidad", remata.