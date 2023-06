"El fuego tiene múltiples causas, es banal atribuirlo a un colectivo"

Juan Carlos Herrero-Orrio Rodríguez nació en Tremañes y no le gusta decir que es bombero jubilado sino que está en la reserva. Educador y antropólogo, es articulista de LA NUEVA ESPAÑA y escritor. Acaba de publicar "Arde Asturias. Incendios forestales. Las Causas", un trabajo que firma con Diego Herrero y que analiza los incendios forestales en la región. Aboga, con pasión y conocimiento, por el empoderamiento de la sociedad para luchar contra los incendios que, por desgracia, están por venir.

–¿A qué se refiere con "hoguera social", término que emplea en el libro?–A que salen todos y cada uno de los protagonistas relacionados con los incendios. El libro se enfoca desde la antropología porque hablo del proceso cultural y etnográfico entre los asturianos y el fuego. Los incendios vienen de muy atrás, no son de ahora. Tampoco quiero hablar de causantes, sino de causas. El libro saca a escena una recopilación de artículos y debates periodísticos. –¿Cuánto hacia atrás se va el libro?

–Casi hasta la fundación de los cuerpos de bomberos. Hablo, por ejemplo, de la ley de incendios forestales de los sesenta del siglo pasado. De aquella, era obligado que, cuando te llamaba la Guardia Civil para apagar un fuego, fueras. Como antropólogo me hago preguntas. Y una de las que me hago es "¿quien quema?". Una conclusión que saco es que siempre tiene género masculino. Ellas no queman.

–Se me ha adelantado... pero ahí va la pregunta. ¿Quién es el responsable de los incendios?

–En este libro doy un enfoque como bombero, pero también como antropólogo. El fuego está muy relacionado con nuestra civilización. Soy investigador y participante. Alguna vez fui a apagar fuegos y casi me zurran los que hacen las quemas. Es banal atribuir a un solo colectivo las quemas de los bosques. Hay incendios forestales que se producen por causas llamativas, como un ave electrocutada con una línea de alta tensión.

–Pero hay incendios provocados.

–Sí, pero las causas de los incendios son holísticas. Todos estamos en la hoguera social de la que hablaba. Hemos visto los rifirrafes entre Barbón y algunos colectivos, como los ganaderos, que se ofendieron al verse señalados por los últimos fuegos. El fuego es multicausal. Recuerdo cuando se repobló el pico San Martín. Quedó precioso y, cuando fueron para allá los trabajadores de mantenimiento, dejaron la fogata del bocadillo y se armó. No hay una sola causa que explique los incendios. Hay muchas.

–Usted habla de empoderarse frente al fuego...

–Cito el manual "Introducción a la Protección Civil", que habla del empoderamiento de la sociedad como un factor clave para prevenir incendios. Es clave para evitar imágenes como las que hemos visto y las que vendrán. No hay que irse lejos, basta con ver el monte Deva o Areo.

–¿Qué está fallando?

–Las políticas forestales no son buenas. Y no lo digo yo, sino personas doctas en la materia. No busco culpables, pero fallan cosas elementales. No vale con poner ovejas en toda Asturias, sino que utilicemos lo que hay, que es materia combustible. Hasta hace cuatro días se podaban eucaliptos y había quema. La viruta que llamábamos de toda la vida es combustible, materia orgánica aprovechable. Limpiar los bosques son perras.

–¿Cómo se puede mejorar?

–Hay que empoderar a la sociedad. Los ciudadanos de Ibias o del pueblo más remoto de Pesoz tienen que tener un mecanismo de autoprotección. Es decir, tiene que haber una prestación y una formación. Ya lo vimos con ganaderos tirando de cisternas para el cucho ante la falta de medios. Creo que hay que recuperar el sentido de pertenencia al campo. Antes, cuando sonaba la campana no faltaba nadie. La esencia de este trabajo está en aplicar el principio de precaución.

–La educación es clave.

–Sí, desde niños. El plan de autoprotección tiene que estar en casa y en el colegio. Hay que aprender lo que hay que hacer en un fuego. Los ciudadanos tenemos que estar capacitados para ejercer la autoprotección.