El escrutinio final en Gijón cambia ligeramente por el error en una mesa electoral: así quedan los resultados

De 328 a 406 suben los votos que colocan a la lista del PSOE por encima de la de Foro como la más votada en las elecciones municipales del pasado domingo y la diferencia de dos votos favorable a IU que la situaban como cuarta fuerza de la Corporación por encima de Vox se mantiene, pero ahora a favor del partido de la derecha. Esos son los cambios más importantes tras la revisión de actas que tuvo lugar ayer en la Junta electoral de zona.

Cambios que no tienen ningún efecto sobre el reparto de concejales –9 para el PSOE, 8 para Foro, 5 para el PP, 2 tanto para Vox como para la coalición de IU-Más País-Izquierda Asturiana y 1 para Podemos– ni sobre las opciones reales de que la Alcaldía de Gijón deje de estar en manos de los socialistas para pasar a la forista Carmen Moriyón en representación del bloque de la derecha, cuyo triunfo en la convocatoria electoral fue evidente con incrementos sobre el 2019 tanto de Foro como del PP y Vox. En el bloque de la izquierda solo IU subió pasando de uno a dos concejales, mientras el PSOE ha bajado de once a nueve y Podemos de tres a uno. Hay 24 horas para presentar impugnaciones a este resultado aunque no parece que las vaya a presentar nadie.

La revisión que se hizo ayer de las actas de las 364 mesas electorales de Gijón movió arriba o abajo las cifras de votos otorgadas a casi todos los partidos en el informe de resultados provisionales emitido por el Ministerio del Interior el fin de semana pasado. A casi todos, porque Ciudadanos (Cs) se mantuvo firme en los 1.334 apoyos recibidos. La lista liderada por José Carlos Fernández Sarasola se llevó el peor batacazo de estas elecciones quedando fuera de un salón de plenos donde había sido el principal partido de la oposición durante este mandato con cuatro ediles.

Un error en una de las mesas del distrito 7 (El Llano, Ceares y El Coto) donde se cruzaron los datos de la votación local con la autonómica justifican ese cambio general en el recuento de votos de todas las candidaturas y, sobre todo, ese incremento en la distancia que separa al PSOE liderado por Luis Manuel Flórez, "Floro", del Foro de Carmen Moriyón reforzando a la lista socialista como la más votada con 40.637 votos sobre 40.231. También sube el PP que en el recuento provisional tenía 23.294 y ahora tiene 23.359: 65 votos más.

Hasta aquí cambian los votos, pero no el orden que marcará, por ejemplo, el turno de palabra de cada grupo en las sesiones de Pleno. El "sorpasso" llega en los puestos cuarto y quinto que con los resultados provisionales tocaban a IU y Vox por 11.211 frente a 11.209. Ambas formaciones suman votos en el recuento final, pero es ahora el grupo de Vox de Sara Álvarez Rouco quien gana al de IU de Javier Suárez Llana también por dos votos: 11.234 frente a 11.232.

El resultado final le resta a Podemos ocho votos ya que de los 7.222 contabilizados de manera provisional pasa a tener 7.214. Un cambio sin consecuencias para Olaya Suárez, la única edil que tendrá la formación morada. Entre los partidos que ni llegaron a los mil también hay ajustes, aunque en ningún caso supone un cambio en el orden de preferencias de los gijoneses. Verdes Equo pasa de 999 a 980 votos, Que Hable Gijón de 922 a 918, el Partido Comunista de los Trabajadores de España de 454 a 379, Andecha Asturias de 351 a 357 y Suma Principado de 282 a 283. El acta avalada en la Junta electoral de zona fija un número de votantes de 141.717 sobre un total de electores de 221.121 con 1.509 votos nulos y 2.050 votos en blanco. A la cita acudieron representantes de PSOE, Foro, PP y Vox.