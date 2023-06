Las Fuerzas Armadas se acercan a la ciudadanía en la Feria de Muestras de Gijón

Subirse a algunos de los vehículos que el Ejército tiene en Asturias, ver reproducciones de las armas y equipamiento que utilizan los soldados del regimiento de Cabo Noval, conversar con algunos de ellos para que den explicaciones desde cómo funciona un centro de mando hasta cualquiera de las plataformas móviles o fotografiarse con la mascota del regimiento, una joven azor llamada Cova (por Covadonga) son algunas de las cosas que los visitantes pueden ver en las jornadas del Día de las Fuerzas Armadas, que se están celebrando en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, hoy hasta las ocho de la tarde y mañana domingo entre las diez y media y las tres de la tarde.

Las Fuerzas Armadas buscan con este acto «acercarnos más a la sociedad, mostrar nuestros medidos y acercar a nuestro personal a la sociedad asturiana», explica el Coronel Pedro Luis Gutiérrez Alcaraz, jefe del Regimiento Príncipe número 3 y Comandante Militar del Principado de Asturias, quien destacó que «somos un regimiento muy integrado tanto a nivel institucional como en la sociedad civil asturiana».

La jornada se celebra en el Pabellón de Asturias del recinto ferial y en el exterior del mismo. El visitante que no sepa llegar a él, puede que ni tenga que preguntar, ya que probablemente le bastará con seguir la dirección de los sones de las marchas militares que una pequeña banda toca con regularidad a la puerta del pabellón.

Dentro del mismo y fuera se podrán encontrar no sólo equipo y personal del Ejército de Tierra, sino también un stand de la Armada, otro de la Guardia Civil y otro más del hub de la industria de defensa en Asturias.

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, junto a la consejera de presidencia del Principado, Rita Camblor, realizaron una visita institucional a la muestra este mediodía, siendo recibidas además de por Coronel Pedro Luis Gutiérrez, por el Comandante Naval de Gijón, el Capitán de Navío Luis Vicente Márquez Montero; por el Coronel al frente de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta; por el Coronel Delegado de Defensa, José Luis González Martín; por el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer y por el secretario general de la Cámara, Álvaro Alonso Ordás.

Delia Losa destacó que «las Fuerzas Armadas son un ejemplo de patriotismo y defensa de España no sólo en el exterior, sino también en el interior como vimos, por ejemplo con su ayuda y colaboración para acabar con el Covid», destacando su espíritu de sacrificio y entrega.

Muchos de los visitantes no perdieron la oportunidad de fotografiarse con Cova, «una hembra de azor, de menos de un año que se dedica a rendirle honores a los caídos en actos del acuartelamiento y que es la única azor que tiene la Brigada», explica uno de los cetreros, Pablo González Flores.

Alguno de los visitantes, como el joven estudiante ovetense de bachillerato, Diego Cortina Rodríguez, al vehículo de alta movilidad táctica Uro Vamtac, que lleva incorporado un lanzamisiles Tow. «Ver equipo del Ejército presta y además los soldados te informan. Me gusta, no al punto de querer alistarme, pero puede que otras personas sí», señala mientras charla con el soldado Iván Santos, que explica que la importancia de una jornada como esta es que «el problema para el Ejército es que no se nos ve, como a la Guardia Civil o la Policía que están en la calle, por lo que actos como este nos permiten mostrar nuestro trabajo».