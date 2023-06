El 60% de los turistas que pernoctan en Gijón lo hacen en viviendas de familiares o amigos

Aunque cada vez más los turistas esperan al último minuto para reservar su hotel en destino las sensaciones no son malas en la hotelería gijonesa de cara al verano que ahora arranca. Al 50% está ya comprometida la ocupación de las plazas hoteleras locales para el mes de julio y aunque para agosto solo está o el 37% la previsión de los hoteleros es que se rozará el lleno. Se llegue o no a ese 100% todos los días del verano parece evidente que los números finales sumarán más que el año pasado consolidando la recuperación del sector tras el golpe de la pandemia. Pero, ojo, los hoteles no son el lugar de alojamiento principal de los turistas que pasan por Gijón.

