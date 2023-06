El agente que bajó el Cerro para rescatar a una joven: "No sabía si podría subir"

Hay veces en la vida en las que o se actúa o se lamenta. El agente de la Policía Nacional de Gijón Miguel Marrón vivió el pasado martes uno de esos momentos. Él fue el agente que descendió el cerro de Santa Catalina para socorrer a una joven de 19 años que se precipitó ladera abajo. Quedó postrada en un saliente, lesionada a consecuencia de la caída. La intervención de Marrón fue absolutamente clave para salvarle la vida. Decidió descender el acantilado, aún a riesgo de su propia seguridad, para llegar hasta la chica y evitar que acabara cayendo a las rocas. La dificultad del descenso es evidente. "Tenía claro que podría bajar, pero no sabría si podría volver a subir", relata este policía a LA NUEVA ESPAÑA.

El caso sucedió a última hora del martes. A los agentes les entró una llamada por un intento de suicidio en el cerro de Santa Catalina. La respuesta fue inmediata. Según los datos que manejan en la comisaría de la Policía Nacional de El Natahoyo esta rápida activación no es una excepción. Suelen tardar menos de dos minutos en llegar. Lo que cuenta Marrón estremece. "Llegamos con las luces apagadas y sin sirenas para no alertar, pero al vernos se precipitó", relata. Los policías se acercaron al abismo y vieron la chica en un saliente. Marrón decidió bajar a rescatarla ante el riesgo de que se cayera aún más abajo. "Baje haciendo zig zag, de un saliente a otro. Dos compañeros bajaron conmigo y quedaron un poco más arriba para ayudarme. Cuando llegué hasta ella me puse delante para asegurarla", explica. Bajó de día y volvió a subir de noche. A la chica tuvo que llevársela el Helimer porque no quedaba otra.

Servicios como este son frecuentes para las radio patrullas. "No solo nos encargamos de resolver delitos, sino que también estamos para hacer labor humanitaria", cuenta. Marrón desconoce si de un tiempo a esta parte cada vez hay más intentos autolíticos. Lo que sí sabe es que llamadas como las del pasado martes son frecuentes para la Policía Nacional. "Lo fundamental en casos así es tratar de ganar tiempo, seguir el protocolo y el resto te lo da ya el sentido común", puntualiza.