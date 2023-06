Manuel Díaz, el gruista que arma la postal de San Lorenzo

Quiso el destino dejar claro desde el primer momento que el verano marcaría la vida de Manuel Díaz Álvarez. Quizás por eso al hombre de las casetas de la playa de San Lorenzo le fueron a nacer un 29 de agosto de 1937 en un Madrid estival en plena Guerra Civil. Huérfano de padre, de familia humilde, y crecido en Lugo, Díaz Álvarez tuvo claro desde bien temprano que los estudios no le iban a sacar las castañas del fuego, pero sí sus dos manos con las que trabajó décadas y décadas en la construcción. Hay cierta justicia poética en que el hombre que arma todos los veranos la postal de la playa de San Lorenzo con su urbanización de lona de quita y pon trabajara primero como peón y luego, la mayor parte de su vida, como gruista en el sector del ladrillo. Con un trato algo áspero al principio, como la arena que se pega al tobillo, pero luego de conversación distendida y socarrona, Díaz Álvarez lleva 38 años con su negocio y a sus 85 se puede decir que oposita a mítico de Gijón.

Y es que este hombre, que aún conserva cierto acento gallego galvanizado por un toque gijonés, se ha sabido ganar una clientela de toda la vida. Repanchingado en su tumbona, con los pies a la sombra, y el periódico siempre a mano, está considerado por muchos como una institución del arenal. Lleva desde 1985 apareciendo por la escalera 14 al compás del movimiento de traslación de la Tierra para anclar sobre la arena seca un campamento de verano donde muchos gijoneses hacen su agosto (y su junio y su julio). Él cuenta que disfruta de su trabajo, que ahora recae sobre sus ayudantes, porque para tirarse todo el día en casa mejor se lo pasa en la playa absorbiendo vitamina D del sol amable de esta orilla del Cantábrico.

Su historia no arrancó en Gijón. Nació en Madrid, una ciudad que, como dejaron por escrito "Los Refrescos", no va sobrada de playas. Sus primeras vivencias son con su madre, una gallega llamada Baselisa que trabajó de sirvienta y que además de la vida le dio sus dos apellidos, Díaz Álvarez, porque Manuel, o "Manolín", como algunos le nombran, no conoció a su padre. No recuerda ni su nombre. Lo único que sabe es que durante la guerra estuvo preso y que un buen día su madre le fue a buscar al colegio en Lugo llorando su muerte.

El hombre de las casetas fue un niño de la posguerra. Reconoce que como estudiante fue un poco "burrillo". Lo que más recuerda de la escuela es tomar el desayuno, aquellas clásicos vasos de leche en polvo con la que una generación de españoles engañaron al hambre. De crío le gustaba el atletismo y el fútbol. El balompié es una de sus pasiones. Es acérrimo del Real Madrid y fue peñista y es socio del Sporting. Su querencia por los colores rojiblancos sería clave para que se hiciera con el negocio de las casetas. Pero aún queda para eso.

Si decíamos que fue un niño de la posguerra, su adolescencia y madurez las marcaron el desarrollismo. Desde muy crío se puso, como dicen los argentinos, a laburar. No había cumplido ni los 18 cuando emigró a Avilés a construir Ensidesa, como tantos y tantos otros. Era tan crío de aquella que no había hecho ni la mili. La acabó en Ingenieros, en Zaragoza.

En la Villa del Adelantado no fabricó muchos momentos felices. Dormía y comía en los barracones de Trasona y le tocó tirar de pala y de carretilla. A punto estuvo de emigrar a León para hacer el embalse de los Barrios de Luna. Al final, gracias a unos amigos de Gijón, terminó currando de azulejista en la ciudad de vacaciones de Perlora. Fue gracias a esa gente que terminó recalando en el barrio de La Arena. Trabajó en muchas obras y fue de los primeros gruistas de la ciudad. Una de las más destacadas fue la que se llevó por delante el parque de La Florida para hacer viviendas entre la avenida de La Costa (por entonces General Mola), Leopoldo Alas y Tomás Innerárity. En esta calle, por cierto, vive Manuel Díaz, viudo y sin hijos.

Sus pasos le llevarían a vivir también a Bilbao y a Huesca, donde trabajó haciendo la Universidad Laboral. Al final volvería a Gijón y trabajaría en la construcción hasta los ochenta. Entonces, quedó en paró. Su afición por el Sporting le llevó a estar en la peña Luengo del barrio de La Arena. Compartía escenario con Patricio, el hombre que regentaba previamente la concesión de las casetas. Cuenta Díaz Álvarez que este Patricio le ofreció continuar con su legado y que, tras consultar con su mujer Mari Luz Asensio y desembolsar dos millones de las antiguas pesetas, fueron al Ayuntamiento a hacer el cambio de nombre. Esto fue en 1985 y hasta hoy, 38 años después.

Casi cuatro décadas después sigue al pie del cañón. Inasequible al desaliento, a pesar de algunos achaques de salud. Le fue realmente bien. Cuenta que en sus mejores años llegó a tener 150 casetas y 800 hamacas. Todo un imperio de tela y lona. Dice que introdujo ideas nuevas, como cambiar los anteriores soportes de madera por los actuales de hierro. Sabe que tiene el cariño de muchos de sus clientes. Y él, a su manera, también les aprecia. Conoce sus andanzas y su vida y siempre cuida de que encuentren todo a su gusto.

Con el otoño se va a guardar a su casa como hace con sus casetas en un caserío en Tremañes. Pasa el año en su casa, saliendo a tomar algún vino. De joven fue bastante fiestero pero hoy no está ya para tantos excesos. De hostelería sabe algo porque regentó una sidrería en la calle Aquilino Hurlé. Quizás por eso disfruta tanto de pasarse el día en la playa, disfrutando del sol y deseando que llegue el próximo verano.