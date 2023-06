Un mural de superación

El arte como vehículo para expresarse, en un entorno natural y especial, con una temperatura que acompañaba, y con la ilusión y el entusiasmo de salir de la rutina para poder transmitir sus emociones. Una docena de jóvenes refugiados ucranianos, todos con diversidad funcional, participaron en el Jardín Botánico en el taller "Arte y diversidad: A vuela pluma", organizado por la Asociación Berde. El diseñador, ilustrador y dibujante José Artieda fue el encargado de enseñarles algunas técnicas para que el lenguaje de estos jóvenes de entre 18 y 35 fluyese mediante el dibujo.

"Aunque algunos de ellos no tengan lenguaje, bien porque no hablan nuestro idioma o bien porque muchas veces con la diversidad funcional sucede que no tienen esa capacidad hemos podido trabajar y comunicarnos a través de la herramienta artística de la plástica. Esa ha sido la manera de comunicarnos con ellos; así que es una actividad muy agradecida", destacó María Sol Álvarez, de Berde, el colectivo que promovió este taller en el Botánico, en el que acabaron construyendo un mural.

Fueron una docena los participantes, aunque a los organizadores les gustaría que sean más los que en el futuro se unan a la iniciativa. Todos ellos están desde hace más de un año en Oviedo, acogidos por el Principado en un albergue donde hay cerca de 80 ucranianos con diversidad funcional. "Ellos más que nadie necesitan este apoyo. No me puedo imaginar cómo se sienten al haber dejado su país. No tienen familia, vienen a través de una institución, y muchos no controlan el idioma", comenta Álvarez respecto a la importancia de que se promuevan más actividades de este tipo para que puedan distraerse y socializar. "Expresarse es fundamental, para la participación, para enriquecerse personalmente o para el bienestar personal", dice. Y en la misma línea añade que si se potencia y estimula su capacidad artística puede incluso que sigan disfrutándola en el futuro: "Hay mucha gente con mucho lenguaje plástico que puede desarrollar posteriormente una carrera artística, y estos chicos con diversidad funcional no son menos, les puede estimular de la misma manera".

Unos mandiles para aislar las manchas de pintura de la ropa, mesas, rollos de papel para cubrirlas, pinturas, pinceles y unos bocetos para copiar los, por ejemplo, diferentes tipos de aves que se proponían fueron ingredientes suficientes para que pudiesen disfrutar, mientras se concentraban en seguir las indicaciones de José Artieda. "Dibujar pájaros es muy fácil, se hacen dos círculos, uno pequeño y otro grande, y con esa base ya falta muy poco para conseguirlo", indicó ante la expectación generada en los participantes del taller, que cumplieron con este ejercicio de observación del entorno, en el que se buscaba que los sonidos de las aves se plasmarán en papel. Y el resultado fue un mural para enmarcar, "con mucho sentimiento".