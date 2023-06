De aula en aula: El IES Número 1, un gigante ecosistema

Con cuatro edificios diferentes, unos 2.500 alumnos, enseñanza desde la ESO hasta Bachillerato y 18 ciclos de Formación Profesional de cinco familias diferentes, el Instituto Número 1 es lo más parecido que hay en la zona sur de Gijón a un campus universitario. Entonces, no es extraño que ni los propios alumnos conozcan al cien por cien todas las posibilidades ofrecidas por el centro para formarse. Esa sensación, presente en los últimos años, ahora está cambiando con un proyecto para generar sinergias entre la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la Formación Profesional (FP). Este proyecto incluye la celebración de charlas y actividades conjuntas que sirven para ampliar el horizonte de futuro de los estudiantes y, de paso, para aumentar sus conocimientos en otras materias. "Queremos aprovechar el ecosistema que tenemos", expresa Lorena Espina, profesora de Biología, uno de los departamentos que se aprovecha de la idea.

Las conexiones entre la FP y la ESO se tejen de formas variadas. Están relacionadas con un proyecto de digitalización realizado por los profesores este curso. Las ponencias son diversas y la mayor parte de ellas recaen sobre los alumnos de la FP, que hablan a los de la ESO. Las hay sobre el uso de móviles, plásticos, huella ecológica, industria textil y reciclaje por citar algunos ejemplos. El instituto rentabiliza sus instalaciones con visitas a los laboratorios y uso de los materiales. "Queremos que las actividades sean prácticas. Hay muchos alumnos de la ESO que desconocían qué ciclos se imparten en el centro", concreta Espina.

Una de las mayores transferencias se da con el ciclo de Promoción de la Igualdad de Género del que Ismael Gómez es alumno. Este ciclo impulsó una curiosa actividad. Crearon un "scape room" por el Día de la Mujer enfocado en los alumnos de la ESO. El objetivo era aprender sobre mujeres científicas históricamente relevantes. Hicieron un cofre del tesoro y para abrirlo tenían que seguir varias pistas. Dentro del cofre estaba el nombre de científicas como Margarita Salas. Esperanza Miguez fue la profesora que lo organizó todo. "Los estudiantes apenas conocían a ninguna, exceptuando a Margarita Salas", detalla Gómez. "Queríamos no solo dar visibilidad a las mujeres científicas, sino que fuera algo lúdico", apostilla Nuria Saavedra, una profesora de este ciclo.

La idea es no solo dar a conocer sino que haya aprendizaje y servicio. Es decir, que tantos los alumnos de la FP como los de la ESO tengan un beneficio mutuo de las actividades conjuntas que se van programando. La cosa marcha, a juzgar por las sensaciones que tienen los propios estudiantes. Leire Alonso va a primero de la ESO y está encantada con la idea. "Creo que está bastante bien organizado, se apuesta mucho por el desarrollo sostenible y hay muchas actividades para participar. Siempre nos educan en las clases para proteger el medioambiente", explica.

Lo mismo cree Selene Trapote, otra joven de primero. "A mí me parece muy interesante que nos vengan a dar charlas y que nos enseñen problemas que no están visibilizados", comenta. Se refiere esta chica a una charla que recibió sobre la industria textil y en la que los alumnos de la FP concienciaron al resto del gasto de agua que supone este oficio. Y es que esta forma de trabajar no busca solo poner algo de orden en el complejo puzzle que a veces puede resultar el Número 1. El centro es, con bastante, el de más capacidad en Gijón y seguramente donde más enseñanzas se imparten. Por eso, hacer que todas ellas colaboren entre sí haciendo de este coloso educativo un ecosistema provechoso.