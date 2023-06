Cuentos para escribir el Gijón del futuro

Vive en Llantones, escribe desde los diez años y de mayor quiere ser médico. Así es Carlos Herminio Carballo, un alumno de cuarto de la ESO del Doña Jimena, que ayer se proclamó por cuarta vez consecutiva ganador en su categoría del Certamen de cuentos y dibujos sobre el Medio Ambiente para celebrar el día mundial sobre el tema. El joven se impuso en la Categoría "F" específica para alumnos de tercero y cuarto de la ESO con su obra "Malas Hierbas" en un certamen con altísima participación. La entrega de premios se celebró en el Jardín Botánico. Cabe mencionar la labor del colegio Virgen Reina que logró colocar a sus estudiantes en puestos destacados de varias categorías como fue el caso de Lucía García, ganadora entre los alumnos de Primero y Segundo de la ESO. "Estos certamens son importantes para escuchar a los jóvenes y que expliquemos cómo queremos que sea la ciudad del futuro", destacó Carlos Herminio Carballo.

La entrega de premios del certamen contó con una gran asistencia. Estuvieron presentes en el Jardín Botánico miembros de todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox. Acudió la alcaldesa, Ana González, quien ensalzó por un lado la capacidad de evocar sensaciones de la literatura y la necesidad de escuchar a los pequeños de cara a construir el futuro.

Fiel a su estilo, en la que fue una de sus últimas intervenciones como regidora (ahora está en funciones), la primera edil arrancó un sonoro aplauso del público con sus palabras. "Nos están queriendo contar cómo quieren el mundo, la historia de su presente y de su futuro. Tenemos la obligación moral de escucharles y construirla", aseguró Ana González. "Propongo leer todos los cuentos y que reflexionemos", añadió la primera edil, que durante su intervención felicitó a Chus Barrientos, de la concejalía de Medio Ambiente, por el certamen.

La posibilidad de leer los cuentos de los pequeños está al alcance de la mano puesto que el Ayuntamiento edita un libro con los trabajos premiados de esta decimosegunda edición. La obra cuenta con ilustraciones de Raquel Bonita, Ana Pez, David Pintor, Miguel Calatayud, María Perera y Juan Hernaz. Como parte de la programación para el Día del Medio Ambiente también se organizaron el sábado varios talleres para adultos y ayer por la tarde se ofrecieron varias visitas guiadas. Volviendo a la entrega de premios llamó la atención la capacidad de Carlos Carballo para generar historias. Alumno de cuarto de la ESO, es la segunda vez que se impone en la categoría de más edad y la cuarta en total que obtiene el primer puesto. "Escribo porque me apasiona y me relaja. Me encanta escribir de medio ambiente sobre todo porque vivo en la zona rural, en Llantones, y escribir sobre ello me conecta con la naturaleza", comentó. Recogió el premio junto a su profesora Carmen Guzmán Triviño. Su obra se titula "Malas Hierbas" y trata sobre un cardo. "Habla de que todas las hierbas, aunque sean feas tienen su importancia. El protagonista es un cardo porque al principio nadie le quiere por sus espinas y luego cuando le salen las flores todo el mundo le quiere cuidar", señaló el joven, que quiere ser médico.

El certamen contó con varias categorías. La "A" era para Educación Infantil y premiaba ilustraciones. El ganador fue Gabriel Aranda, del colegio Noega. Le siguieron Hugo Armesto, del Montedeva, y Paula Romano, del San Miguel. La "B", para primero y segundo de Primaria, la ganó Alejandro Dishmey del colegio Pinzales. Le siguieron Carla Iglesias y Valeria Suárez, las dos del Virgen Reina. La "C", para tercero y cuarto de Primaria, fue para Alejandra Paraschiou del Campoamor. Le siguieron Irene Palacios, de la Inmaculada, y Álvaro Cosío, del Virgen Reina. La "D", para quinto y sexto, se la llevó Beatriz Salinas, de La Asunción. Pablo Sala, del Severo Ochoa, e Iyán Santurio, del Montedeva, fueron segundos y terceros. En la "E", la que ganó Lucía García, tuvo como segundos y terceros a Adrián Alonso, de Dominicas, y Carla Niebla, del Mata Jove. La categoría "F", la de Carlos Herminio, la completaron Hugo Fernández, del Virgen Reina, y Gonzalo Quintana, del Corazón de María.

