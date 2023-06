Eduardo Núñez, archivero municipal: "Me marqué crear la biblioteca de Gijón y ahora tiene 22.895 libros"

Una oposición convirtió a Eduardo Núñez Fernández en el archivero municipal de Gijón en 1989 y el paso del tiempo y el cambio de estructuras le ha acabado colocando el título de jefe del servicio de archivo y documentación del Ayuntamiento de Gijón. De eso es de lo que se jubila en unos días tras 35 años de trabajo. "Dejo de ser archivero municipal, no archivero", confiesa con buen humor desde la Torre del Reloj, donde libros con siglos de historia conviven con carteles publicitarios y objetos de todo tipo pero referencia gijonesa. Todo se guarda para aumentar el tesoro de Gijón.

–¿Qué hay en un archivo municipal? ¿Algo más que actas de comisiones y plenos?

–El archivo es el reflejo documental de la acción municipal. Toda la gestión administrativa y de gobierno acaba convertida en documentación y esa documentación acaba en el archivo municipal. Desde los acuerdos de pleno hasta el último permiso de obra menor. Todo lo que no se expurgó ya en oficinas o aquí con el paso del tiempo porque conservar implica eliminar. No se puede conservar todo.

–¿Desde que año hay aquí documentos?

–Técnicamente hablando deberíamos tener desde 1270, que es cuando se funda la puebla de Gijón, pero nuestro primer documento es de 1507 y de manera continuada tenemos desde 1560.

–¿Todo en la Torre del Reloj?

–No, esto es solo la punta del iceberg. Aquí están los fondos históricos. A este depósito le siguen cinco más que están en la Pescadería Municipal, la plaza de la Soledad y El Natahoyo.

–¿Cuales son las responsabilidades de un archivero?

–La primera, conservar, que no siempre es fácil porque puede haber problemas con las condiciones de los espacios y luego, lógicamente, está la organización.

–Más en concreto, ¿qué hay en el archivo municipal de Gijón?

–En un archivo municipal lo que debe haber es el fondo producido y recibido por el Ayuntamiento en sus funciones pero en un archivo suele haber más cosas y en éste, particularmente, hay muchas más cosas.

–¿Cuales?

–Como fondo principal está el municipal pero tenemos toda una parte histórica con fondos que hemos recuperado o nos han llegado por otras vías. Hablamos de archivos de empresas, de familias, de personalidades importantes...

–¿Y además?

–No había una biblioteca especializada sobre Gijón ni las bibliotecas municipales se ocuparon de crearla. Así que cuando llegué uno de los objetivos que me marqué fue crear esa biblioteca. Yo la llamo la biblioteca gijonesa. Hoy tenemos 22.895 libros. Una barbaridad para un fondo de estas características. Es el segundo palo del archivo.

–¿Tanto se escribe de Gijón?

–Aquí tenemos cualquier cosa que tenga que ver de una u otra manera con Gijón, por el tema, por el autor, por alguna referencia... Aunque parezca increíble tenemos todo eso. Para empezar, las administraciones aquí publican muchísimo y también hemos recuperados ejemplares de bibliotecas particulares o a través de donaciones.

–¿Alguna joya a destacar en lo que aquí se custodia?

–La gente, como se dice coloquialmente, fliparía con lo que hay aquí. Hay un impreso de 1580 que han venido a ver varios investigadores porque es un ejemplar único en España. Nos llegó de lo que sacaron de la casa de Jovellanos antes de que se hiciera museo. No se si era de Jovellanos pero si que era de su casa.

–Íbamos por el segundo palo. ¿el tercero?

–Un archivo de imágenes que para mi es muy importante. Llevo 35 años luchando por el y ahora que me voy empiezan a verse los resultados. Era de sentido común que un archivo de estas características tuviera un fondo de imagen coetáneo. Cuando yo empecé solo teníamos cuatro álbumes de fotos en un estado lamentable porque estaban en el sótano de la Casa Consistorial y habían sufrido tres o cuatro inundaciones. Eran fotos del regreso de la Santina de Francia, de obras en no se donde.. No lo llamo fototeca porque tenemos imágenes de todo tipo, también está metido lo audiovisual. Ya hemos publicado en la web municipal las primeras imágenes de nuestra colección de tarjetas postales, que tenemos casi 6.000 de Gijón, y en breve empezaremos con las de la colección municipal, unas 2.000. También se van a poder ver las de la colección de "El Jardín" y el padre Patac.

–Luego está la hemeroteca...

–Es el cuarto palo. Era de la Cámara de Comercio que cuando se fue a la Feria se la ofreció al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento la cogió sin darse cuenta de que la hemeroteca no solo era un fondo, también era un servicio y eso generó problemas. Así que se decidió que se iba a quedar el fondo histórico y los periódicos del día se podían ir a leer a la Biblioteca Jovellanos. Por eso lo nuestro es la biblioteca/hemeroteca municipal "Luis Adaro" en la antigua Escuela de Comercio

–¿Como es este archivo comparado con otros?

–Que reúnan esos cuatro palos hay pocos en España. A los de Oviedo y Avilés se les da más valor porque tienen fondos medievales. Gijón no tiene pergaminos así que desde el punto de vista de la investigación histórica tienen más alcurnia ellos pero, por lo demás, estamos equiparados .

–¿Cómo se abre el archivo al exterior? ¿Su "clientela" son investigadores profesionales o ciudadanos normales?

–No hay límites para nadie. Al ciudadano normal se le atiende en el mostrador y al investigador se le pasa a la sala. Nuestro grueso está en el mostrador. Vecinos que buscan un plano del piso, una licencia, la cédula de ocupación. Esa es la mayoría de las 5.000 consultas que tenemos al año. Y luego tenemos más investigadores aficionados que profesionales. Al no estar en un distrito universitario de letras no tenemos muchos.

–¿Qué legado deja?

–Esta es una obra colectiva. Yo no estuve solo. Por el archivo han pasado muchas personas y en lo que aquí se encuentra han participado todos los servicios municipales y la ciudadanía en general con sus donaciones. Dejo un trabajo inacabado porque el trabajo debe continuar pero aquí queda el archivo con la parte administrativa e histórica, la biblioteca, la hemeroteca y el archivo de imágenes. Eso es lo que dejo, aparte de una silla rota.