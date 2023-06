Dolor en Gijón por el fallecimiento de Íñigo González-Posada en la playa de San Lorenzo: "Era un bueno hijo, buen hermano y mejor padre"

El fallecimiento de un hombre de 52 años tras sentirse indispuesto al salir del agua en la playa de San Lorenzo provocó ayer una gran conmoción en toda la ciudad por la repentina pérdida. Familiares y amigos de Íñigo González-Posada Martínez-Franco, “una persona muy querida, igual que toda su familia” en la ciudad, quedaron impactados cuando fueron conociendo la trágica y repentina noticia en la tarde-noche del lunes. “Era un buen hijo, un buen hermano y mejor padre y nos ha dejado muy prematuramente”, describe Miguel Ángel, uno de sus hermanos.

Íñigo González-Posada, un apasionado del buceo, había ido hasta la playa de San Lorenzo como otras tantas veces a disfrutar en el agua. Al salir, comenzó a encontrarse mal, algo en lo que repararon rápidamente los integrantes del equipo de Salvamento de playas, que no dudaron en asistirle de inmediato. Con ayuda de otro hombre, un bombero de profesión que se encontraba en la zona, le ayudaron a subir la Escalerona. Al llegar a los pies de la bandera, comenzaron a realizarle la maniobra de reanimación cardiopulmonar, a la que se fueron sumando los distintos sanitarios que estaban por la zona para ir dándose relevo. “Se demostró el valor de los testigos ante una parada cardiaca. Los socorristas supieron detectar el peligro incluso antes del desvanecimiento, y eso es muy difícil. Eso es saber actuar, igual que la importancia de los testigos; se hizo todo lo que pudo”, recuerda Amelia Carro, cardióloga que no dudó en sumarse a las labores de reanimación, que se prolongaron durante 45 minutos.

Los esfuerzos fueron en vano. “Me duele pensar que ayer hubo otras personas que al igual que tú en su momento han luchado por tu vida intentándote reanimar. Pero no pudo ser a pesar de sus esfuerzos… Gracias de todo corazón a ellos por haberlo intentado. Pienso, mejor, estoy convencido que Jesús ya había decidido llevarte con él porque ya estabas preparado para entrar en el cielo”, agradece la familia Íñigo González-Posada.

El tanatorio de Cabueñes acoge el velatorio por González-Posada, padre de Íñigo y Álvaro; hijo de Miguel Ángel y Paloma; y hermano de Miguel, Paloma, Javier, Jaime, Cristina, José, Alba, Carlos y Teresa. El funeral se celebrará mañana miércoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Lorenzo. Después, recibirá cristiana sepultura en la intimidad familiar en el cementerio municipal de Cabueñes.

Carta íntegra de la familia de Íñigo González-Posada

Buen hijo, buen hermano y mejor padre.

Siempre es difícil empezar a recordar una persona muy querida. Iñigo era un hijo, un hermano, un padre... Iñigo era todo eso y nos ha dejado muy prematuramente.

Hay muchas cosas que has hecho en tu vida. Ahora empezaremos a echarlas mucho de menos porque ya no estás con nosotros aquí.

Quizás las más importantes son dos:

La primera es el grandísimo corazón que tenías, Iñigo. No podemos decir que tuvieras facilidad de palabra para expresarte, pero siempre estabas pendiente de todos y, en especial de los que lo pasaban mal. Siempre tenías una llamada para interesarte o intentabas ayudar en algo concreto a cada uno de nosotros. Alguno de los hermanos se acordará por ejemplo de cuando lo acogiste en tu casa... Otras personas se acordarán lo que hacías desinteresadamente para las monjas de la Guía. Y, así, de un modo u otro todos notábamos que estabas verdaderamente pendiente de nosotros y que nos querías a todos uno por uno. ¡¡¡Gracias!!!!

La segunda, es, era el grandísimo amor que tenías por tus hijos Iñigo y Álvaro. Y eso se notaba a cada paso que dabas. Estabas alejado de ellos geográficamente por circunstancias de la vida. Pero tanto las veces que estaban contigo como el resto del tiempo se notaba, y mucho, que los tenías en tu cabeza y en tu corazón. Ahora esto será algo que ellos se quedarán para sí durante toda su vida cuando te recuerden.

Todos tus hermanos te debemos a ti, Iñigo que nuestro padre esté hoy con nosotros. El día que a nuestro padre le faltó el aire hace no demasiado tiempo…. lo retuviste con nosotros en esta tierra gracias a tu habilidad y determinación para reanimarle. ¡Gracias de todo corazón hermano!

Me duele pensar que ayer hubo otras personas que al igual que tú en su momento han luchado por tu vida intentándote reanimar. Pero no pudo ser a pesar de sus esfuerzos… Gracias de todo corazón a ellos por haberlo intentado. Pienso, mejor, estoy convencido que Jesús ya había decidido llevarte con él porque ya estabas preparado para entrar en el cielo.

No has tenido una vida fácil, pero me reconforta estar seguro que ya estás con Jesús allá arriba. Él se lleva a las personas cuando están preparados para entrar en el cielo y, ese momento fue ayer Iñigo.

¡Te echaremos mucho de menos!

Miguel Ángel González-Posada