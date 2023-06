Los más pequeños reciben sus premios por sus escritos y dibujos sobre Feten: "Sois los verdaderos protagonistas"

El talento tiene premio, y como ejemplo están los jóvenes estudiantes de distintos colegios de la región que este miércoles han recibido distintos galardones por sus creaciones literarias y pictóricas con la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas como telón de fondo. Unas distinciones que buscan poner el valor e impulsar la capacidad crítica, de expresión y de esfuerzos de los más pequeños. "Es el acto más importante y el que más nos gusta, porque pone en primera fila a los verdaderos protagonistas de Feten, que son los niños", celebró el director de la Fundación Municipal de Cultural, Miguel Barrero, durante la entrega de premios que tuvo lugar esta mañana en el Centro de Cultura Antiguo Instituto amenizada por el ingenio y el humor de la compañía Higiénico Papel.

El certamen consta de dos categorías, una de dibujos y otra de texto. A su vez, cada uno de ellos se divide en otras dos modalidades, entre los que se presentan desde el colegio y quienes lo hacen a título particular, es decir, aquellos que acudieron a las funciones de la última edición de Feten del pasado mes de febrero y se convirtieron en críticos teatrales. En suma, fueron alrededor de 900 los trabajos presentados al concurso, en el que han tomado parte hasta 17 centros educativos, la mayoría de ellos de Gijón (hasta doce), pero también con representantes de Nava, Colunga, San Martín del Rey Aurelio, Caravia y Oviedo. "Gracias a la comunidad escolar, que hacen que la experiencia se extienda más allá de la función", destacó Idoia Ruiz de Lara, directora de programas de la Fundación Cultura y responsable de Feten.

Todos los premiados estaban presentes en el patio central del Antiguo Instituto, esperando junto a sus respectivos familiares por el diploma y los regalos. En el apartado literario, los ganadores fueron Aitana Rubiera Menéndez, de 11 años y alumna del colegio Severo Ochoa; Xana Álvarez Yepes, de 11 años y alumna del colegio Ramón de Campoamor; Leyre Miya Martínez, de 11 años y alumna del colegio Asturias; y Alba Delgado Núñez, de 8 años y alumna del colegio Clarín. En la modalidad libre, las vencedoras fueron Natalia León Smidowkska, de 8 años, y Sira Fernández Fernández, de 7 años. "Fuimos a ver 'La reina del silencio', apuntamos nuestras ideas y luego las escribimos en el colegio. No me lo esperaba este premio, pero la verdad que disfruté mucho haciéndolo, porque se me da muy bien escribir y disfruto de ello", señaló Aitana Rubiera tras bajar del escenario.

En cuanto a los galardones por los dibujos, se llevaron a casa su diploma Noa Díaz Fernández, de 6 años y alumna del colegio Jovellanos; Inés Aldama García, de 6 años; Julián Hernández Lucas, de cuatro años; Nerea Granero Llames y Río Chacón Alonso. "Me gustó mucho 'Lola y su cacerola'", confesó el pequeño Julián Hernández, que protagonizó uno de los momentos más simpáticos de la ceremonia de premios al meterse en una maleta invitado por los maestros de ceremonias, disfrazados de botones de hotel. Este niño asegura que quiere ser pintor de mayor después de llevarse el premio por plasmar sobre el folio sus impresiones sobre la obra "Full house". "Me gusta mucho", reconoció Julián Hernández.