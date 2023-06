El PSOE pide "transparencia" en las negociaciones del centro derecha y Floro se queja de que Moriyón no le atiende

El secretario general del PSOE de Gijón, José Ramón García, "Monchu", reclamó ayer "transparencia" a Foro, el PP y Vox en las negociaciones para la formación de un gobierno en Gijón y "coherencia" a Foro y al PP, al primero para que no se apoye en Vox y al segundo para que deje gobernar a la lista más votada, cuestiones ambas que darían como resultado que el bastón de mando municipal vaya a parar a manos de Luis Manuel Flórez, "Floro", al encabezar la lista más votada, la del PSOE. El dirigente hizo esta petición en momentos previos a la asamblea extraordinaria que celebraron los socialistas gijoneses para votar a los militantes que se han postulado para integrar las candidaturas del PSOE al Congreso y al Senado por Asturias. En las votaciones participaron 408 afiliados, que pudieron elegir un máximo de 7 aspirantes al Congreso y un máximo de 3 al senado. Pachi Blanco fue el más votado para la Cámara Baja y José Ramón Tuero, para la Cámara Alta.

A este último respecto, Monchu García señaló que este proceso del PSOE "es transparente, es democrático, es ejemplar para otras fuerzas políticas". "Y también en esta semana nos parece que es importante resaltarlo, para nosotros ese importante dejar muestra de esa transparencia y esa coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos", añadió. En cuanto a la transparencia, el líder de los socialistas gijoneses matizó que "no voy a decir que sea como hicimos nosotros en 2015 aquí, con unas negociaciones de la izquierda que se retransmitieron, pero sí que deberían de tener un mínimo de transparencia para ver y conocer los acuerdos que se plantean", señaló ante las negociaciones formales que iniciarán mañana miércoles Foro y el PP para formar un gobierno de coalición, que necesitará de los apoyos de Vox para la investidura de Carmen Moriyón como Alcaldesa.

En cuanto a la coherencia, Monchu García recordó que "Carmen Moriyón ha dicho en muchas ocasiones, ha comprometido en el Consejo de Mujeres, lo hizo públicamente en medios de comunicación, que nunca gobernaría con el voto de Vox y eso es inviable". "Si no es con el apoyo de Vox, no puede ser Alcaldesa", ya que no tendría mayoría absoluta en el Pleno, con lo que la Alcaldía sería para el candidato de la fuerza política más votada, el PSOE, "el único partido que realmente ha presentado un proyecto de ciudad y que ha sido el más votado". Que Moriyón pueda acabar siendo elegida Alcaldesa con el apoyo de Vox supondría para el secretario general del PSOE gijonés "la falsedad con la que se ha dirigido a los votantes la fuerza que aspira a ser alternativa al PSOE y a Floro, habiendo dicho muchas veces una cosa y haciendo lo contrario". En el mismo sentido, el líder de los socialistas gijoneses también pidió coherencia al PP "que a nivel nacional habla de que gobierne la lista más votada", mientras que aquí negocia lo contrario con Foro.

Monchu García recalcó que "tanto Vox, que es el elemento definitivo de toda esta historia, como el PP, están pidiendo espacio para formar parte de un gobierno liderado por un partido que ni es partido ni tiene proyecto; es una cuestión absolutamente personal, que se basa en una persona concreta que es Carmen Moriyón, sin la cual ni existiría la organización (Foro) porque la debilidad es absoluta, están en el puro borde de la desaparición, no tienen estructura".

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", señaló que "es evidente que las personas que han votado al Partido Socialista sabían claramente cuál era el recorrido de su voto y no es lo mismo si hablamos de la derecha", considerando que hay "contradicciones" entre lo que han dicho y están haciendo las principales formaciones de la derecha municipal. "Cuando unos en Madrid piden que se la lista más votada la que gobierne y otros están en otro lado negociando en otros lados y son los mismos", señaló respecto al PP. En cuanto a "Carmen Moriyón plantea que no va a gobernar con Vox, pero sí quiere gobernar en Gijón necesita el apoyo de Vox".

El candidato socialista considera que los electores tienen el derecho "a escuchar de nuestros políticos verdades y coherencias". El PSOE ha intentado mantener contactos con todas las fuerzas con representación en el Ayuntamiento –a excepción de Vox, para el que plantea hacer un cordón sanitario– "y con la única persona con la que no pude hablar hasta el momento fue con Carmen Moriyón". "Digo yo que será cosa de talante, pero no lo sé", señaló Floro, que indicó que "lo que le quiero decir a Moriyón es que en mí siempre va a encontrar un talante abierto, cercano, dialogante y que va a buscar lo mejor siempre para Gijón".

Sí ha habido contactos a nivel de formaciones políticas, entre el secretario general del PSOE de Gijón y el presidente de Foro Asturias en Gijón, Jesús Martínez Salvador, "pero lo que necesitamos es que hablen entre las personas que se presentaron; hay unos mínimos de talante", señala Monchu García. Con Vox ni ha habido contactos de PSOE ni los habrá ya que "es una fuerza que se sirve del sistema para dañarlo y no compartimos ese modelo y siempre pedimos un cordón sanitario", agregó el secretario de los socialistas gijoneses.