El bar que acapara los focos en Pumarín

"Será que empiezan aquí unas obras. ¡No me tomes el pelo! Cómo van a estar rodando aquí una serie para Disney". La frase se escucha en el corazón del barrio de Pumarín, frente a la peluquería Mamen Estilistas. "¡Que sí, ho! Que llevan ya dos días revolucionando al barrio", promete la peluquera Carmen Fernández. Y no miente. Las calles La Mancha y Goya se han convertido estos días en un plató al aire libre. Lo evidencian varias señales, incluso cuando no están las cámaras. Tramos cortados, plazas de aparcamiento anuladas, una importante cantidad de camiones, un goteo constante de "currelas"... "¡Va a ser rarísimo verlo luego en pantalla", exclama entre risas esta estilista.

Pero si hay un local que acapara estos días los focos es la bodega La Mancha. Bar de toda la vida donde Tina Méndez sirve tragos que son un viaje a lo más clásico por su estética y mobiliario. Debido a ese aire ochentero, los hermanos y directores Alberto y Jorge Sánchez–Cabezudo han elegido este local para su thriller policiaco "Nos vemos en otra vida", ambientado en esa época y cuyo estreno está previsto en la plataforma Disney+. "Cuando me dijeron que existía la posibilidad, casi me pareció una broma. En diciembre vinieron a ver el local y les convenció", rememora. Ahora, ya con un amplio dispositivo de producción en el que están involucrados cerca de doscientas personas, vive "una experiencia única". "Todo el equipo es muy majo y agradable. Y los actores son muy accesibles. Se me hace raro pensar que voy a ver mi bar en la tele", confiesa. Muchos vecinos no han perdido la ocasión de fotografiarse con algunos de los actores que participan en este proyecto de la productora "Kubik Films", que grabó hace tan solo unos días en Avilés. Entre los intérpretes, están Pol López ("Suro" o "Esperando a Dalí") y Jaime Zatarain ("El Reino" o "Intimidad"). Algunos curiosos y cinéfilos se han acercado hasta el barrio, donde el rodaje se lleva con relativa discreción. Es una zona tranquila que permanecerá cortada al tráfico hasta el día 16 por el rodaje. Son jornadas maratonianas de grabación, a veces, hasta la madrugada. Todo el mundo está al tanto del rodaje. Bueno, casi. La anécdota la protagonizó una vecina despistada. La primera noche tocaba secuencia de una pelea. La trifulca estaba tan bien lograda que, asustada, llamó a la Policía. El chascarrillo voló por el barrio. Este despliegue incluso ha generado debate entre los vecinos. Algunos se quejan de la falta de aparcamiento por las restricciones. Arcadio García, "de toda la vida del barrio", reflexiona mientras echa un cigarro fuera de la cafetería La Calle: "Es que la gente ya estaba quemada con la pérdida de aparcamientos en Río Eo, pero la productora no tienen culpa de eso". La tertulia también se traslada a la barra del bar Extremadura. "No entiendo a los que se quejan. Estos días revitalizan la zona. Los trabajadores de la productora consumen en los bares y negocios de la zona. Son amables y respetuosos y ganamos todos", aporta Desirée Moro. Las claquetas todavía sonarán unos cuantos días más en Pumarín.