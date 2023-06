Cabreo en las familias del Rey Pelayo con Lydia Espina por considerar que la matriculación "está siendo normal"

«La matriculación en el colegio Rey Pelayo se está haciendo con total normalidad». Estas declaraciones de la consejera de Educación, Lydia Espina, provocaron ayer un gran enfado en la Asociación de madres y padres del Rey Pelayo, un centro que lleva clausurado desde enero debido al colapso del suelo de una de sus aulas y que sigue sin fecha de reapertura. La entidad presidida por Carla Gallego denunció ayer que los casi 200 alumnos del centro de la avenida Constitución desconocen a día de hoy, a falta de pocas semanas para acabar el año, en qué edificio empezarán el curso que viene una vez que el regreso al Rey Pelayo esté descartado por la gran reforma que hay que ejecutar. El Ampa desveló que ya ha habido varias familias que han decidido cambiar a sus hijos a otros colegios por la situación de incertidumbre. «No entendemos que la situación se pueda considerar normalizada», manifestaron las familias.

Espina se refería en sus palabras a los trámites administrativos que todos los colegios de la región han tenido que seguir para el proceso de matriculación. Un proceso que, como tal, se ha dado también en el Rey Pelayo. El centro de la avenida Constitución logró, de hecho, tres matriculas de 23 posibles para empezar en tres años. Unos números muy parecidos a los que tuvo el San Vicente de Paúl hace un año, el otro centro gijonés que sufrió un cierre por un derrumbe. Si bien, y aún reconociendo esta premisa, la Asociación de madres y padres afeó estas palabras. El cabreo viene porque las familias critican que aún no se les haya notificado desde la consejería de Educación en qué lugar empezarán el año que viene los alumnos las clases. Como solución provisional se decidió realojarlos en el colegio El Llano y en La Escuelona. Una situación que generó ciertos problemas como la falta de materiales, amén de ciertos problemas de espacios.

Las familias del Rey Pelayo habían solicitado que, dado que el colegio no abrirá el año que viene, para el año próximo se ubicara a todos los alumnos en un mismo lugar. Una petición para la que, por ahora, no han obtenido respuesta. «Se nos ha dicho que se estudiaría y esperamos que nuestra propuesta pueda ser aceptada», indicaron las familias en el comunicado. «No es una petición descabellada y con poco esfuerzo se puede organizar. La pirámide de población está totalmente invertida y nuestro cole es de línea 1 (una clase por curso) por lo que nos cuesta entender que no haya un espacio para unificar a nuestro alumnado en un único centro», añaden las familias del Rey Pelayo. «No es un capricho ni nada arbitrario. Hay muchas familias que tienen a sus hijos en dos centros educativos diferentes, la organización interna del equipo directivo y del claustro también es muy compleja y es imposible realizar actividades para todo el alumnado tanto dentro como fuera del horario escolar», sentencian.

La consejera de Educación recordó que los trámites para empezar con la obra de reforma de la planta baja siguen su curso. No hay fecha porque Espina aseguró que todo depende del dinero que llegue de Europa para ejecutar otra gran reforma paralela en el Rey Pelayo para convertir al centro en un edificio verde y más sostenible energéticamente. «Estamos en coordinación con Gijón porque es una ampliación conjunta. Estamos esperando a que el proyecto europeo sea definitivo y nos coordinamos con Gijón porque es una inversión importante», volvió a repetir Espina en el centro municipal de Gijón Sur. La falta de plazos es lo que más preocupa a las familias y sobre todo conocer qué pasará con los alumnos a partir de septiembre. «Cada situación es diferente y no en todos los casos se puede mantener esta situación», explican las familias que, aunque aplauden la reforma con fondos europeos, recuerdan que es inversión no les soluciona el grave problema que tienen en el corto plazo.