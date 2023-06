Doce años de constantes altibajos en las relaciones entre Foro y PP en el Ayuntamiento

Dicen que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y Foro y el PP tienen su propia historia en el Ayuntamiento de Gijón. Una historia de encuentros y desencuentros. Una historia donde Foro tuvo la Alcaldía y el gobierno durante ocho años y el PP pasó de ser socio influyente en los cuatro primeros a la irrelevancia en los cuatro siguientes. Ante la posibilidad de volver a frenar que Gijón tenga un alcaldes socialista, ambos se han sentado a negociar. Esta vez un pacto que les lleve a compartir programa y gobierno para no repetir la historia. Solo un matiz. A esta historia se ha sumado un protagonista nuevo que no estaba entre 2011 y 2019: Vox.

"Desde hoy soy la Alcaldesa de todos y al servicio de todos trabajaré. Agradezco al grupo municipal popular y a su portavoz, doña Pilar Fernández Pardo, la generosidad política de otorgarme su confianza sin nada a cambio". Tras los gijoneses, al PP se fue el segundo agradecimiento de Carmen Moriyón en su discurso de toma de posesión como Alcaldesa. Era el 11 de junio de 2011 y la cirujana de Cabueñes –entonces la cara gijonesa de la propuesta política del expopular Francisco Álvarez Cascos– se convertía en la primera regidora no socialista de la ciudad tras la vuelta de los ayuntamientos democráticos.

Solo unos minutos antes de ese discurso había tenido lugar la votación. Moriyón recibió los votos de los nueve ediles de Foro y de los cinco del PP, que lo hicieron desoyendo la orden interna de la dirección regional de su partido. El sentido del voto de Pilar Fernández Pardo, Eduardo Junquera, Manuel Pecharromán, Pablo Fernández y Teresa Menéndez Hevia se había decidido solo unas horas antes, en contra de su dirección regional y entre dudas. Tantas que los ediles del PP se mostraron entre ellos las papeletas con el nombre de Carmen Moriyón. Fueron apoyos sin nada a cambio pese a que Foro había ofrecido integrar a todos los ediles populares en el gobierno y un programa común bajo el lema "Gijón y los gijoneses. No cuajó.

El PP no entró en el gobierno, pero si llegó a acuerdos con Foro que marcaron el devenir municipal Entre ellos un reparto de recursos y representaciones que dejaba a PSOE e IU fuera de los consejos de administración de las empresas municipales y recortaba los recursos a sus grupos municipales. El PP tuvo más liberados que el PSOE con la mitad de concejales.

No fue el único acuerdo que alcanzó la derecha. Los presupuestos de 2013 salieron adelante tras un acuerdo extrapresupuestario donde el PP daba sus votos a cambio del redimensionamiento del sector público, la reducción del personal de confianza y reducción de gastos no prioritarios. Foro asumió el compromiso; ejecutarlo ya fue otra cosa. La votación presupuestario fue en enero de 2013. Un mes después, y en plena batalla campal en el PP, Pilar Fernández Pardo dejó su acta de concejala y la política. Al tiempo lo hizo el edil Pablo Fernández. Su compañero Eduardo Junquera lo había hecho unos meses antes. Fernández Pardo ha regresado ahora a la política como número dos de la lista de Diego Canga al Principado.

Carmen Moriyón no necesitó del PP para volver a ser Alcaldesa en 2015. Le fue suficiente que el PSOE, Xixón Sí Puede e IU no se pusieran de acuerdo para recuperar la Alcaldía para la izquierda sumando sus 15 votos: uno más de los necesarios para tener una mayoría absoluta. Moriyón asumió el gobierno como titular de la lista más votada y con el único apoyo de los ocho ediles de su grupo municipal. Y desde esa debilidad afrontó un nuevo mandato. En una Corporación fragmentada en seis partidos, los tres votos del PP, que era la cuarta fuerza política en el salón de plenos, ya no tenían ningún valor para Foro. Uno de los ediles del PP era Pablo González, actual presidente del partido en la ciudad.

Quien pasó a tener una presencia importante fue Xixón Sí Puede, que con seis concejales había irrumpido con fuerza en la Casa Consistorial. Foro y la marca local de Podemos encontraron más puntos de encuentro de los que algunos podían sospechar. Algunos tan singulares como el frente común que formaron para que la abogada de la CSI Marta María Rodil fuera la presentante municipal en la Fundación Cajastur. Algo que montó más que una polémica dentro y fuera del Ayuntamiento. Ese bascular a la izquierda de Foro para conseguir apoyos también le acercó a IU que, junto a Xixón Sí Puede, forzó la puesta en marcha de la denominada renta social. ¿Contrapartida? Una abstención que le garantizaba a Foro la aprobación de los presupuestos de 2017.

Quienes pensaban que aquella mujer que nunca había participado en unas elecciones no iba a aguantar dos asaltos en la primera línea de la política tuvieron que tragarse sus palabras. Aguantó ocho años como Alcaldesa, acabó asumiendo el control de Foro y llevando a su padre político, Cascos, a los tribunales. Y ahora se prepara para volver, otra vez, victoriosa.