El Muselín se queda a medias con sus obras

La obra para mejorar los accesos de El Muselín, el barrio más oeste de la zona Oeste, han dejado un sabor de boca agridulce a los vecinos. Los trabajos han servido para reasfaltar la vía principal de la zona, el camino de Arnao, y para ensanchar algunas aceras, pero han dejado fríos a los residentes porque no incluyeron, como habían pedido, la instalación de varias bocas de riego para dar cobertura a los bomberos en caso de incendio en la población. La Empresa Municipal de Aguas (EMA) les negó la petición por un lado porque la red de abastecimiento de El Muselín es solo para suministrar agua potable lo que provocaría un descenso de la presión del agua en el caso de usarse las bocas de riego y por otro "para evitar situaciones de fraude" con el suministro. "Nos tocará esperar otros dos años por ellas", lamentaron los vecinos de El Muselín.

Todo aquel que haya subido en coche, andando y en bici (lo más valientes) sabrían de lo complejo que es llegar a El Muselín por la estrechez de sus accesos y por el mal estado del pavimento. Las obras han puesto coto a ese problema y las calles han adquirido ahora el color oscuro del hormigón recién secado. También se ha mejorado considerablemente en la señalización horizontal y se han ensanchado la acera principal de la carretera de Arnao. "Estas obras están bien hechas y hacían falta", señala Sotero Rey, el presidente de la asociación de vecinos sobre unos trabajos recién terminados.

Estos trabajos sumados al del gran mural que hay en la cancha de futbito, ya terminado, contribuyen a dar mejor aspecto a la zona. Una zona, que, por cierto, está ganando vecinos. A ella se acaba de mudar David Lara, gijonés que buscaba una vivienda con un poco de terreno. La encontró en El Muselín y a buen precio. "Llevo solo tres días en la zona y la verdad es que me gusta. Ya me la he encontrado arreglada", afirmó ayer en el local vecinal de la asociación de la que se hará socio en los próximos días. Desiré Fernández, la vicepresidenta de la asociación, es una vecina ya veterana en el barrio. Su opinión, claro, contrasta con la del recién llegado. "Las obras han supuesto una mejora, pero claro es que a peor tampoco se podía ir", razonó.

El reasfaltado forma parte del macroplan tejido por el Ayuntamiento para mejorar las condiciones de 26 vías de Gijón. Se invirtió en total algo más de 900.000 euros. Los vecinos habían pedido, con el proyecto ya licitado, incluir unas bocas de riego debido a que los camiones de los bomberos tienen complicado acceder a las viviendas más recónditas. "Tenemos el aval del jefe de bomberos en este asunto", aseguró Sotero Rey. La inclusión de estas bocas de riego ha sido denegada para disgusto en la zona. Lo explicó la EMA en una carta que envió como respuesta a la solicitud de la asociación. Firmada por su gerente, Pedro Menéndez, la empresa se opone para no generar problemas de suministro y porque en zonas rurales no se colocan bocas "para evitar fraudes".

"Es algo que no es de recibo porque la obra en sí está bien, pero ahora nos tocará esperar por esto otro. Lucharemos por ello", indicó Sotero Rey. A los vecinos de El Muselín tampoco se les ha olvidado el plan proyectado por Foro durante una visita a la zona en plena campaña electoral. Contemplan las negociaciones para alumbrar el nuevo gobierno local con mucho interés. Carmen Moriyón prometió un plan a cuatro años y una inversión cercana al millón de euros para semipeatonalizar algunas calles, mejorar accesos, así como cambiar edificaciones auxiliares, tales como garajes y trasteros, por contenedores de mercancías decorados con arte urbano. "Ahora habrá que ver si cumple con lo dicho", afirmaron ayer en El Muselín tras unas obras a medias.