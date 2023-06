Senén Merino adelantará las elecciones en el Golf de Castiello

Golpe de timón en el Real Club de Golf de Castiello. La directiva encabezada por Senén Merino anunciará hoy a los socios su intención se adelantar las elecciones, según confirman fuentes internas a LA NUEVA ESPAÑA. El presidente lo comunicará a partir de las 19.00 horas durante la celebración de una asamblea general extraordinaria en la que la junta espera aprobar las cuentas del año pasado y el presupuesto de 2023. La hoja de ruta del máximo responsable de la entidad es convocar una nueva asamblea extraordinaria tras el verano para aprobar el calendario electoral. La previsión es que las votaciones tengan lugar en enero, en vez de en marzo, que es cuando el dirigente cumpliría sus cuatro años de mandato. Merino, al que los socios tumbaron su plan director el año pasado, aún no ha decidido si se presentará a la reelección. Suena con mucha fuerza el regreso del anterior presidente, Antonio Mortera, para optar al cargo.

La situación en el Real Club de Golf de Castiello viene siendo delicada desde hace varios meses debido a una profunda división interna. La directiva encabezada por Senén Merino había presentado hacia 2021 su plan director. Una obra que, a grandes rasgos, proponía una ambiciosa reforma de los greenes del campo. Este plan fue rechazado por los socios en una asamblea extraordinaria celebrada a mitad de 2022. Hubo 350 votos en contra por 150 a favor, tal y como desveló este periódico. La oposición a Merino es fuerte en Castiello y hay un nutrido grupo de socios que afean algunas de las decisiones del dirigente. Merino tomó posesión en marzo del 2020. Es decir, justo antes de la pandemia. Sucedió precisamente a Antonio Mortera, quien fue presidente durante doce años.

Merino presentará hoy a los socios las cuentas y el presupuesto. Está por ver si logra el apoyo suficiente para aprobarlos. La asamblea se prevé tensa. La intención de la directiva es agotar casi todo su mandato. Si todo fuera con normalidad, por plazos, a la nueva directiva le tocaría tomar posesión en marzo de 2024 con lo que las elecciones serían por esas fechas. La idea es adelantarlas casi tres meses para que la nueva junta pueda operar en 2024 y "no pierda tiempo". Lo que quiere la actual directiva es mantenerse lo que queda de 2023 "para cumplir con sus responsabilidades". No se esperan salidas estos días.

La fecha de las nuevas elecciones la elegirán los socios. Merino anunciará hoy en el club su idea de hacer una nueva asamblea extraordinaria en otoño. No hay una fecha fija por el momento. Cuando se convoque esa reunión, los puntos del día será fijar el censo electoral y el calendario que los socios deberán respaldar. El presidente, como el resto de miembros de la junta, quedarían entonces en funciones. Por estatutos no podrán tomar más decisiones que las ordinarias. Senén Merino, explican estas mismas fuentes, aún no ha descartado la idea de ser uno de los candidatos. Sus afines destacan como sus bazas su "gestión", "la reducción de la deuda" y la construcción, entre otras cosas, de una cancha de croquet aprovechando el boom de este deporte en la ciudad. Si bien, estas mismas fuentes reconocen que es complicado que finalmente Merino sea uno de los candidatos por lo complicado que ha sido su mandato.

La situación en el Real Club de Golf de Castiello se ha venido tensionado en el último año. Que los socios tumbaran el plan director, que quedo guardado en un cajón, fue un duro golpe para la directiva. Un sector dentro de Castiello afea varias de las decisiones de Merino y le argumentaron que un plan director es algo más que arreglar los greenes. Castiello cuenta con unos 800 socios de los que cerca de 200 viven fuera de Asturias. El círculo que conoce lo que se cuece en el club es bastante reducido y los críticos cuentan con fuerte influencia. Desde hace un tiempo suena con fuerza el nombre de Antonio Mortera para volver a la presidencia. Mortera, tras doce años en el cargo, no rivalizó con Merino al no permitírselo los estatutos. Merino fue proclamado presidente el 11 de marzo de 2020 tras un proceso electoral que, como el que se avecina, estuvo marcado por las turbulencias.