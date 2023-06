La asamblea del Club de Golf tumba las cuentas y el presupuesto de la directiva

El acentuado proceso de división interna que atraviesa el Real Club de Golf de Castiello se materializó ayer en una tensa asamblea que tumbó por una amplia mayoría las cuentas y el presupuesto presentado por la directiva encabezada por Senén Merino. El presidente, que tuvo que abandonar la reunión por cuestiones familiares, hizo acto de presencia al inicio para repasar las actividades de 2022 y para transmitir su intención de adelantar las próximas elecciones, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, para que la próxima junta directiva pueda empezar a trabajar ya a primeros del año que viene.

La asamblea tuvo lugar a las 19.00 horas de la tarde y sirvió para dejar a las claras la pérdida de influencia de la actual directiva. Después de que el año pasado los propios socios tumbaran el plan director por una gran diferencia de votos (350 en contra por 150), ayer también por amplias diferencias rechazaron las cuentas del pasado año y el presupuesto para el 2023 planteado por Merino. La asistencia no fue tan masiva como la del año pasado, pero la diferencia sí fue importante. En ambas votaciones hubo 81 personas en contra de lo que planteó la directiva del club por tan solo 21 a favor (ayer hubo cinco abstenciones). Como en otras ocasiones, el voto delegado fue una cuestión clave para decidir los resultados de la asamblea.

El otro asunto clave del día fue el anuncio de Senén Merino de adelantar algunos meses las elecciones para elegir una próxima junta directiva. El mandato de Merino termina en marzo del año que viene pero la intención del presidente es que los nuevos dirigentes del Golf de Castiello pudieran tomar posesión ya a primeros de año. Merino tiene pensado terminar a pesar de todo el 2023 al frente del club y, por ahora, no ha descartado del todo el volver a presentarse a las votaciones. La fecha exacta de las elecciones saldrá de una convocatoria extraordinaria prevista para final del verano donde se fije el censo y el calendario electoral.

Uno de los nombres que suenan con mucha fuerza por los pasillos del club es el del anterior presidente, Antonio Mortera. Mortera, como suele ser habitual, no estuvo en la asamblea de ayer. El dirigente estuvo al frente del Real Club de Golf de Castiello durante doce años justo hasta la entrada de Senén Merino. No se presentó a las últimas elecciones porque los estatutos no permiten que una misma persona ocupe este el cargo durante más de doce años consecutivos. Es en este último término donde está la clave de todo porque en teoría sí es posible que, al haber dejado correr este mandato, Mortera pudiera presentarse. Según las fuentes consultadas, el anterior presidente aún no habría dado al cien por cien este paso. Se habla también de que pudiera dejar vía libre a otra persona que decidiera presentarse en su lugar. Las incógnitas se resolverán con el paso de los meses en un Real Club de Golf de Castiello que ayer tras la asamblea volvió a dejar clara su profunda división interna.