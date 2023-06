La feria de San Antonio de Gijón calienta motores con los más pequeños: "¡No sabía cómo se ordeñaba!"

«¡No sabía cómo se ordeñaba!». Con cierta sorpresa, el pequeño Maro Fernández, alumno de 3º de Primaria del colegio San Miguel, observaba a las vacas frisonas que se preparaban para la feria de San Antonio que acoge ese fin de semana el recinto ferial «Luis Adaro». «Es muy interesante saber cómo se obtiene. ¡Bebo muchísima!», añadió su compañero, Pablo Campal, mientras varios operarios colocan la paja alrededor de los ejemplares. Este viernes tocó cerrar los preparativos para los concursos que tendrán lugar es fin de semana, mientras 350 alumnos de ocho colegios de la ciudad disfrutaban de los clásicos talleres en la jornada previa.

La jornada comenzó con una charla en el pabellón central para enseñarles cómo es el proceso de ordeñado y las diferencias entre una vaca frisona y asturiana de los Valles. Corrió a cargo del José Emilio García, de Casa Bernabé (Carreño) y presidente de Asturiana de Control Lechero (Ascol). «Algunos chavales piensan que la leche y la carne salen del supermercado. Hay que acercarles al campo, más aún en una región donde este sector está tan presente y es tan importante como en Asturias», insistió. Y una ocasión, a su parecer, de demostrar que «también que existen ganaderos que cuidan de los animales».

«No están acostumbrados a ver animales. Hay que visibilizar el campo y que sepan de dónde salen las cosas», señaló Lorena Valle, del colegio Santa Olaya. Su alumna, Breanna Edo, le dio la razón: «Nunca había visto antes una vaca tan de cerca». No todos los casos son tan extremos. Su compañera, Lola Martínez, por ejemplo, está más que acostumbrada porque «mi abuelo tiene». En el taller de cocina, tocó preparar un delicioso cachopo con producto IGP Ternera Asturiana. Con las manos en la masa, Simón Palacios, alumno de 2º de Primaria del colegio Río Piles, reconoció entre risas que «sabía comerlos, pero hacerlo no. «Yo a mi madre la veo mucho cocinar. Me encanta ayudarla», añadió su compañera, Emma Murillo.

También hubo un pequeño espacio con ponis, gentileza del Club Hípico Astur. Ahí Leo Lada los peinaba con mimo, al igual que Carlota Bueno, Jimena García y Paula del Blanco. «¡Son súper bonitos!», exclamaron. Al lado, tocaba esforzarse como en los viejos tiempo en las labores de antaño, a cargo de Pilar Vega, mujer rural titular de «Desfaciendo maíz». Allí Adrián Peña, del colegio Campoamor, colgó una prenda de ropa tras lavarla a mano. «Ayudo en casa, pero nunca lo había hecho de esta manera». Y Olaya Vázquez hizo lo propio tamizando harina: «Es muy divertido». Un acercamiento a la apicultura completó los talleres. En la jornada, además de los centros ya citados, participaron el colegio Asturias, Los Campos, Santo Ángel y la Escuela Infantil de Las Mestas. «Es una forma de visibilizar la importancia del sector primario a las nuevas generaciones», ensalzó el concejal José Ramón Tuero. Por s parte, Antonio Migoya, secretario de la Fundación Caja Rural de Gijón, insistió en la importancia de haber recuperado la feria: «El Ayuntamiento ha mostrado una clara intención de acercar a la ciudad el mundo rural».

Hoy será el día que la feria abre al público general. Lo hará de forma completamente gratuita y con 200 ejemplares en competición. Este sábado será el turno del concurso de raza frisona, con el formato habitual, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Se prevé la asistencia de 35 ganaderías y entre 140 animales. Ya el domingo, con el cierre de puertas a las 18.00 horas, se celebrará el certamen de la raza asturiana de los valles más breve. En este caso, el concurso de vaca culona que se limitará a ganaderos locales, por lo que se estiman unos 60 ejemplares. De forma paralela, en el recinto ferial tendrá lugar un mercado de maquinaria agrícola y ganadera y un mercado exterior de productos agroalimentarios.