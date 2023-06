Veriña se queda sin fiestas. La asociación de vecinos acaba de comunicar que los festejos previstos hasta el lunes han quedado cancelados al no haber obtenido el pertinente permiso municipal. Tal y como había desvelado LA NUEVA ESPAÑA, la asociación estaba a la espera del ok municipal para empezar unas fiestas para las que estaba todo listo. De hecho, el comunicado confirmando la cancelación ha llegado sobre las 18.30 horas, es decir, solo una hora antes del inicio del pregón. La falta de permisos es lo que ha llevado a la entidad presidida por José Luis Nicieza a tomar esta decisión. La entidad vecinal tuvo que hacer unas correcciones de última hora que no han sido admitidas. "Esto genera frustración", lamentó el líder vecinal, que ha convocado una asamblea para la semana que viene. "Hay demasiada densidad documental", agregó Nicieza, en referencia a lo complicado que resulta a veces para las asociaciones organizar este tipo de fiestas.