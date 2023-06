Yanira Santurio, la gran argumentadora del Feijoo

Tiene 17 años, es una alumna de sobresalientes, quiere estudiar el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas y aspira a ser europarlamentaria. Así es Yanira Santurio Fernández, la alumna de primero de Bachillerato del instituto Padre Feijoo que se alzó hace dos días con el premio a la mejor oradora de la quinta edición de la Liga de Debate Escolar. La final, que se celebró el miércoles, coronó al instituto Montevil, los finalistas del año pasado, con el primer puesto, pero el jurado, del que formó parte LA NUEVA ESPAÑA, supo valorar la capacidad argumentativa de esta joven de verbo prolífico, con capacidad de trabajo y sacrificio y que sabe ver que, en el fondo, su galardón es también un reconocimiento a la labor de todo su equipo. "El premio me lo dieron a mí, pero está sustentado por el trabajo de todos mis compañeros", aseguró.

Yanira Santurio se presentó ayer en el Padre Feijoo para valorar con este periódico las sensaciones de lo sucedido en el Jovellanos. Ella ya no está llamada a ir a las clases porque ya ha terminado todos sus exámenes con gran éxito. Tiene media de sobresaliente lo que la deja en una muy buena posición de cara al curso que viene, cuando empiece segundo de Bachillerato y necesite la media del instituto y la de la selectividad para entrar en la carrera de sus sueños. Estudia la rama de Ciencias Sociales y el mundo de las leyes y de la empresa es lo que más le llama. Su gran aspiración es eurodiputada. "Me encantaría que la gente me escuchara en un sitio tan importante. Creo, y de verdad lo siento, que puedo aportar muchas cosas. Cuando me informo de algo sé que puedo sacarlo adelante", explicó la joven.

El papel de Santurio fue clave para la gran labor que realizó el equipo del Feijoo. Se ganaron con merecimiento el billete para estar en la gran final de la Liga de Debate y en las semifinales se impusieron al instituto Calderón de la Barca. La final se la llevó el Montevil por un escaso margen de votos de los jurados. "Sabíamos que ellos eran muy buenos. Queríamos ganar, claro, pero teníamos delante a un gran equipo. Nuestro mayor miedo era que no se notara todo el trabajo que hubo detrás", valoró.

Ese gran trabajo les ha ocupado a sus compañeros y a ella muchas horas de las últimas semanas. Fueron muchas sesiones de trabajo para llevar machacadas sus ideas. La pregunta de este año era si en Gijón había suficientes equipamientos de ocio para los jóvenes. La brillantez de los argumentos la demostraron los dos centros finalistas puesto que en el último debate de los tres que hubo les tocó defender las posturas opuestas a las que habían abrazado en las semifinales. "Si tengo la oportunidad de seguir debatiendo, lo haré", dijo.

Santurio tuvo la responsabilidad de hacer las refutaciones más largas de su equipo y también las conclusiones de los debates. Le dejaron a ella la mayor de las responsabilidades. Defendió sus tesis con mucho desparpajo. De hecho, tanto en las semifinales como en la final se valió de una camiseta de fútbol, que llegó a vestirse, y de un guante de portero, que llegó a calzarse, para dar aún más énfasis a las palabras que salían de su boca. Porque lo de hablar en público es algo que tiene muy asimilado la joven Santurio. Le gusta desde muy pequeña. "Mi madre siempre me dice que desde muy niña me gustaba comunicar", comentó en el patio del centro. "Al empezar a hablar siempre me da algo de vergüenza, pero luego siempre soy capaz de hacerme con el escenario. Empecé a debatir este año porque comunicar siempre fue algo que me llamó la atención", cuenta.

Es de las primeras que levanta la mano en clase cuando toca exponer en público algún trabajo. Lo del premio es algo que no se esperaba. "Es algo que no entraba en mis planes, pero ahora siento que es el comienzo de algo más grande", relató. Su aspiración es ser abogada. Quiere serlo para ayudar a los que lo necesitan. Lo de llegar al Parlamento Europeo es su sueño porque así podría compaginar su pasión por la comunicación con su vocación por ayuda. No descarta tener que opositar por el camino. Su intención es, no obstante, hacer la carrera en Asturias. No quiere separarse de su entorno ni de sus padres. Si le toca estudiar un máster ya sí marchará. Está agradecida a su instituto y a sus compañeros por todo lo que está viviendo estos días. Su historia, la del trabajo y la del esfuerzo, merece ser contada. Y quien mejor que ella, con su don de palabra, para hacerlo.