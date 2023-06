Los alumnos del colegio Rey Pelayo empezarán el próximo curso en el mismo lugar donde terminarán el presente. Es decir, reubicados hasta nuevo aviso en los colegios de El Llano y La Escuelona. La Consejería de Educación anunció ayer que descarta centralizar en un mismo edificio a los casi 200 alumnos del centro clausurado desde enero por el colapso de una de sus aulas. La explicación que ha dado la cartera encabezada por Lydia Espina es que no hay un colegio en Gijón con el espacio suficiente para acoger a todos los pequeños del Rey Pelayo, lo que implicaría tener que alquilar aulas modulares para cumplir con los deseos de las familias. "Es más adecuado para el alumnado seguir en aulas estables dentro de los centros educativos con todos los servicios y recursos", explicaron ayer fuentes regionales.

El Principado anunció a su vez que convocará en los próximos días un encuentro a tres bandas entre las directoras de los colegios de El Llano, La Escuelona y Rey Pelayo para establecer un plan de trabajo para optimizar "la convivencia y el uso compartido de espacios". La directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, María Elena Arango, se ha puesto en contacto con la directora del colegio Rey Pelayo, Pilar Álvarez, así como la presidenta de la Asociación de madres y padres del centro, Carla Gallego, para explicarles esta cuestión, resolver dudas y "seguir trabajando".

La consejería de Educación recordó que en el momento del derrumbe, que tuvo lugar a mediados de enero, ya se estudió la opción de reubicar a todos los alumnos en un mismo centro sin encontrar ninguna alternativa válida. Fue tras la reunión del 13 de abril, cuando se le comunicó a las familias que el Rey Pelayo no abriría el curso que viene, que se volvió a estudiar esta misma posibilidad obteniendo idéntico resultado. Lo que defiende la cartera de Lydia Espina es que ningún colegio, a pesar de la bajada de matriculaciones, cuenta con aulas suficientes como para acoger los cerca de 200 alumnos y los profesores del Rey Pelayo.

Esta posibilidad, explican estas fuentes, obligaría a la necesidad de alquilar aulas modulares y colocarlas a su vez en espacios comunes de otro colegio. Esta alternativa fue que la escogieron los gestores del colegio San Vicente de Paúl para su realojo en el Patronato San José. El anuncio realizado ayer por la consejería de Educación no profundizó en los plazos que se manejan desde el Principado para acometer la reforma de la planta baja. Una reforma que irá de la mano de la remodelación total del colegio con fondos europeos. En este contexto, ya hay algunas familias que han decidido cambiar a sus hijos a otros colegios.

Quejas en el Begoña por la negativa a abrir una nueva aula de 4 años

La Asociación de madres y padres del colegio Begoña verbalizó ayer su malestar con la consejería de Educación por la negativa a abrir una nueva aula de Educación Infantil para los alumnos de cuatro años y por la pérdida de una profesora. El centro de Viesques perdió una unidad el año pasado por la baja matriculación haciendo que los pequeños que ahora pasan a segundo curso de Educación Infantil quedaran concentrados en una sola clase de 23 alumnos. Las familias explican que el colegio ha mantenido este mismo número de alumnos para el curso que viene y que además han recibido algunas matrículas nuevas, pero la decisión del Principado ha sido no abrir una segunda clase. "Se cierra la posibilidad de admitir nuevos alumnos a lo largo del curso", critican las familias. La queja no queda ahí puesto que al no abrirse una nueva clase, por ratios, al colegio Begoña le toca perder una profesora. Esta docente es precisamente la que se ha encargado de asumir este curso a los alumnos de tres años. Las familias explican que la decisión es polémica puesto que al final del curso que viene a otra docente diferente le toca jubilarse, por lo que será necesario repescar a otra profesora para ocupar su puesto.