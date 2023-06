La feria de San Antonio: un gran escaparate para la ganadería de Gijón

Culonas y peripuestas, unas 65 vacas pardas cerraron este domingo la feria de San Antonio mostrando sus virtudes en el VII Concurso comarcal de la raza Asturiana de los Valles. Todos los ejemplares dieron razones de peso para demostrar que «el nivel de la ganadería en Gijón es alto», según destacó el jurado, en el Pabellón de las Naciones del recinto ferial «Luis Adaro», con un nutrido número de asistentes que disfrutó de la espectacular puesta en escena del ganado local.

Los premios fueron muy repartidos entre las nueve ganaderías participantes. El principal reconocimiento fue para «Marinerina», de la ganadería Iván Cañadas (Mareo), que proclamó «Vaca Campeona». La categoría de «Vaca con cría» fue para «Pepa» y su cría «Cenero», de la ganadería El Carapanal; la de «Novilla campeona» para «Salada» de la ganadería Juan Manuel Vallina Rodríguez (Santurio), que también se alzó con el «Lote campeón»; la de «Toro campeón» para «Tuno II», de la Ganadería Andrés Vega Alvárez (Cenero). Ese fue el veredicto del juez Pedro González, de Cangas de Narcea, de la Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (ASEAVA) en una cita organizada por la Fundación Caja Rural de Gijón, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio.

Fuera del escenario, en la trastienda, el ir y venir de las vacas y terneros participantes era constante. El esfuerzo de los ganaderos fue importante para que sus ejemplares acudieran a la cita en su momento álgido. El contexto de inflación económica, con el precio del cereal y el pienso por las nuevas, mermó ligeramente el número de ganaderías participantes, una cifra que suele rondar las quince. «Es un problema al que se le sigue sin dar solución. Hemos traído dos vacas y dos crías», señaló Jaime Díaz, de la ganadería Méndez López, sentado mientras esperaba su turno para salir al «ruedo». Juan Manuel Vallina, uno de los grandes ganadores de la cita, ataba a una de sus terneras muy cerca. Acudió al recinto ferial con 25 ejemplares. «El nivel en Gijón es muy bueno, pero vamos de mal en peor. No hay relevo generacional. Hay que hacer que la gente se dé cuenta de que necesitamos que se tire del sector», reivindicó este veterano ganadero.

Por suerte, hay excepciones, como la que se da en la Ganadería Carapanal, en Cenero. Miguel García ha trasladado a su hijo Diego «su pasión» por el campo. «Viene detrás con fuerza, le gusta mucho». Ambos manejaban con brío uno de los seis ejemplares adultos que trasladaron a la cita. «Los precios de la carne no han subido y ahora el cereal es un desembolso importante. Hay sequía, así que se prevé año duro», resumió García. Y ahondó: «Lleva tiempo traer a estos animales en condiciones. Se necesitan dos o tres meses para cebarlos y que vengan nobles».

Al pabellón acudió un público veterano. Olga Menéndez y Dolores Rosete no se pierden un concurso: «Venimos casi siempre; nos gusta. Nos recuerda a nuestra niñez. Mis abuelos tenían ganado», rememoró la primera mientras escudriñaban a las vacas desde la grada. Apoyados en la barandilla, todo lo contrario. Chema Álvarez y Luis Piñera era la primera vez que veían una competición de tal calibre. «Estábamos de paso y nos animamos a entrar. No entendemos de esto, pero presta verlas», confesaron. ¿Y el balance de la feria de San Antonio? Bueno. «Hemos visto ejemplares de una enorme calidad», ensalzó Antonio Migoya, secretaria de la Fundación Caja Rural de Gijón. Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio, celebró el «objetivo cumplido» para la promoción de las razas frisonas y asturiana de los valles y «poner en valor el campo y un sector como el ganadero, que es clave en el desarrollo económico de Asturias». «La competición comarcal permite poner en valor la ganadería local. No hay que olvidar que el 90% del concejo es rural geográficamente», remató José Ramón Tuero, concejal en funciones de Zona Rural.