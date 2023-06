Yosune Álvarez, un gran corazón multicolor

Los amigos más cercanos de Yosune Álvarez Barragán necesitan hacer una pequeña pausa para reflexionar antes de lanzarse a hablar de la personalidad de una de las principales activistas asturianas del Movimiento LGTBI+. No es que no sepan qué decir, es que no saben por dónde empezar. Los elogios surgen de seguido cuando hay que describir a la coordinadora de Xega, la veterana entidad que lleva desde 1992 luchando por los derechos del movimiento y que esta semana ha dado un gran tirón de orejas al Principado concediéndole el "Ladrillo Rosa". Un premio al demérito, como los "Razzies" en el cine, por no haber aprobado la Ley LGTBI+ dejando a Asturias a la cola de España en este sentido. Pero si hubiera que destacar algo, más allá de su carácter luchador, entregado y trabajador, habría que hablar de su gigantesca sonrisa y su alegría contagiosa. Hay incluso quien apoda a Yosune Álvarez "el saquito de la risa".

Muy mal tiene que darse la cosa para que no esboce una sonrisa. Esta mujer que sopló 44 primaveras el 31 de marzo es de carcajada fácil. Aún siendo joven se la puede considerar con merecimiento una histórica del movimiento LGTBI+. Lleva más de 15 años vinculada a Xega y tiene un papel clave en el Orgullín, la entidad que organiza el Orgullín del Norte, es decir, los actos por el Día del Orgullo Gay en Asturias. Luchadora, lleva el activismo en cada poro de su cuerpo. Es una todoterreno porque cuentan que se implica en todas las luchas que considera justas. La afecten directamente o no. Su vocación es poliédrica pero ha destacado por visibilizar a las lesbianas e introducir raíces feministas al movimiento. Lo refleja en su literatura. Es una prolífica escritora de fantasía. De esas de orcos, duendes, elfos, espadas, hachas y arcos. Publicó el año pasado "Amazona" y presentará la semana que viene en la Feria del Libro de Gijón la secuela de esta obra, un libro llamado "La Canción de Tair". Sus lectores describen estas obras como algo parecido al "El Señor de los Anillos" pero dando todo el protagonismo a los papeles femeninos. Antaño estudiante de filosofía, la vía intelectual la seduce. Cursa a distancia la carrera de Psicología. El dinero para el día a día lo saca de su empleo de camarera, que disfruta a tope. Ahora está junto a una buenísima amiga en un hotel merendero de Tapia de Casariego donde tan pronto se la ve echando un culete con el mayor de los saleros, como hablando de libros con los clientes aficionados a la letra impresa. Natural de El Entrego, es hija de dos panaderos. Su padre se llama José Antonio Álvarez y su madre Josefina Barragán. Tiene una hermana dos años más pequeña llamada Minerva. Desde cría demostró su amor por los libros. Su madre la recuerda como una niña excelente siempre pasando páginas y corriendo detrás de la pelota de fútbol. El balompié es una de sus pasiones. Su carácter luchador lo dejó claro pronto. También su capacidad de sacrificio. Más de una vez se metió en el obrador del pan a echar una mano a su madre y acompañó a su padre a repartir las barras del día por la cuenca minera. Afincada en Gijón, tenía y tiene don de gentes. Su lista de amigos es inmensa y todo el mundo habla maravillas de su carácter. Y todos, todos, destacan su sonrisa. Estudió en el colegio público El Bosquín de El Entrego y luego en el instituto de esta misma localidad. Sus pasiones son el cine y la música. Le presta la celta, aunque se la ha visto bailar y cantar otros géneros. La lectura es su gran afición. Marion Zimmer Braydley y Úrsula K. Leguin, dos autoras que abrieron camino a los personajes femeninos en la literatura fantástica, son dos de sus escritoras favoritas. Audre Lorde, activista lesbiana antirracista, también se cuela en su mesita de noche. Abierta de mente, siempre está para echar una mano a quien lo necesita. De carácter bonachón y trabajador, los que más la quieren señalan que serían capaces de estar hablando durante horas sobre sus virtudes. Y es que, aunque pequeña de estatura, queda claro que Yosune Álvarez es una mujer muy grande. Una activista de pura cepa, con un corazón que no le cabe en el pecho y una sonrisa eterna de la que siempre hace gala incluso cuando arrecian los problemas.