La gran fiesta de las campeonas del Telecable Hockey: "¡Lo que hemos hecho es casi imposible!"

Era el momento más esperado de un día histórico. La fiesta del Telecable Hockey Club fue la de todo Gijón. El autobús descapotable llegó a una calle Melquiades Álvarez abarrotada de aficionados con las bufandas al viento y los móviles en el aire. Esperaban a las campeonas, a un equipo que ha hecho historia con un póker de títulos impensable a bordo: OK Liga, Supercopa, Copa de la Reina y Liga Europea. Arriba la plantilla del Telecable Hockey Club botaba, cantaba, lanzaba besos, levantaban los trofeos… Y sonó el "We are the Campions" de Queen para descorchar una fiesta más que merecida que inundó Gijón de orgullo y felicidad.

En plena carretera, jolgorio improvisado. Desde el autobús se dejaron la garganta con clásicos como "Te queremos, te adoramos Telecable de Gijón" y "Campeones, campeones"… El alma de la fiesta, cómo no, fue Natasha Lee, leyenda que cuelga los patines por todo lo alto. "¡Camarero! ¡camarero! ¡una de champiñones!". Y el público se volcó: "Champiñones, champiñones, oé, oé, oé...". El aplauso de la afición fue unánime, con algún que otro "stick" de hockey apuntando al cielo. "¡Sois las mejores!", les respondió la multitud. Ese chispazo de felicidad fue una antesala de lo que se vivió minutos después en la plaza Mayor. No hizo falta ni subir al Ayuntamiento, como marca el protocolo. Aparcaron el autobús delante. Y llegó la gran reivindicación ante los representantes políticos (acudieron todas las formaciones salvo Vox) presentes en el Consistorio: "¡Queremos un pabellón!". La verdad es que Mata Jove se queda pequeño para unas jugadoras de tal envergadura. "¡La mejor afición ye la de Gijón", se desató Lee mientras corría la sidra achampanada y la cerveza. "Este verano empieza antes con vuestra fiesta. No es ganar. Es cómo se gana. Con esfuerzo, sudor, sentimiento de equipo… ¡Viva el Telecable! ¡Viva Gijón!", gritó emocionada la Alcaldesa, Ana González. Micrófono en mano, el director deportivo del club, Fernando Sierra, se dirigió con afecto a una afición volcada. "Gracias a todos. Sois increíbles. Esto es casi imposible de conseguir. Nunca lo hubiésemos soñado hace 28 años", celebró con un recuerdo a Rufino Ballesteros. Y entonces el público fue contundente: "¡Que hable Natasha!". "¡La que hemos liado! No somos conscientes de lo que acabamos de lograr. ¡Mirad esto!", arrancó señalando con una sonrisa de oreja a oreja a las copas. La jugadora ha vivido un final de carrera de ensueño: "Me voy de vacaciones. Confío en este equipo y os pido que os volquéis con él. Nos falta la Intercontinental, igual renuevo para un solo partido", remató entre risas. Su entrenador, Ramón Peralta, invitó a la familia del Telecable a disfrutar de la gesta: "Nunca nadie ha hecho esto. Han trabajado muchísimo y han sufrido viajes larguísimos en autobús sin quejarse nunca". "Esto que es muy difícil de conseguir ha pasado en Gijón. Hay más deportes que los que están siempre en todos los lados. Gracias a los que habéis estado ahí. Y a los que no les invitamos a venir a vernos y a engancharse a esta pasión", cerró el presidente, José Luis Souto. Todas bajaron del autobús e inundaron con cientos de fotos una Plaza Mayor nutrida de fieles seguidores, familiares, amigos, socios e integrantes del club. Cristina Obeso, socia que sigue con fervor al equipo, incidió en que es necesario que las instituciones apoyen al equipo. "Son increíbles. Ha sido un año muy especial. Hay que apostar por ellas; llevan el nombre de Gijón al mundo. Mata Jove se queda pequeño", insistió. El pequeño Ángel Villar, de las categorías inferiores, lucía orgulloso la camiseta firmada por las jugadoras. Lo celebró por todo lo alto con su madre Cati Villar. "Ha sido una temporada redonda. No hay calificativos", señalaron con alegría. Que el Telecable es una familia lo demuestra gente como Leticia Inestal, Esther Sánchez y Silvia Fernández. Son tres personas que han estado ahí desde su fundación. "Es emocionante. Lo han dado todo. Llegaron muy machacadas al final de temporada", elogiaron. Y otros, como Xurde Lains, bufanda al cuello, viajó hasta Lisboa para la final de la Champions: "Esperemos que sea un punto de inflexión. Que ayuden a crecer a estas chicas que se lo merecen todo", pidió. La fiesta en la Plaza Mayor fue el clímax de una rúa por la ciudad muy emotiva, llena de cánticos, risas y bailes. Lo de ganar no era nuevo para ellas, pero lo del autobús descapotable sí. En el aparcamiento del pabellón de Mata Jove, mientras unos centenares de fieles las jaleaban sin parar y se hacían fotos con el póker de trofeos de la temporada, las jugadoras del equipo gijonés culminaban los preparativos para la comitiva: subían a bordo agua y cerveza, repartían las camisetas conmemorativas y probaban el micrófono. Ya de aquella sonaba por megafonía, el "We are the Champions". Y Natasha calentaba con sus "¡Camarero!". Las canciones fueron a coro: "Sale el sol por la mañana, por la mañana sale el sol, sale el sol por la mañana... que por la noche salgo yo". Hasta veinte minutos estuvo la emblemática jugadora local, que se retira, animando al personal y dando instrucciones: "Los coches que vayan a seguir al autobús, que se vayan colocando detrás de él. Lo dice la Policía". "No soy mucho de estas cosas, no me gustan, pero hay que estar", decía antes de subir a bordo José Luis Souto, el presidente del club, que encontró acomodo en la parte trasera de la cubierta para dar protagonismo a la plantilla y el cuerpo técnico. El concejal de Deportes, José Ramón Tuero, iba de un lado a otro, chequeando con los agentes locales, comprobando que todos los detalles estaban listos. Finalmente, pasadas las siete y veinte, el autobús y una decena de vehículos particulares a todo pitar se lanzaron a la rúa, bufandas al aire y pechos henchidos por los logros de un club humilde que lo gana todo. Los vecinos del barrio abrían las ventanas para captar el momento y aplaudir, emocionados por la gesta del club fabril. Pararon en la Plaza de la Luz, en el Natahoyo, como reconocimiento a los vecinos. Y después en la Avenida del Llano para hacerse una foto en el colegio donde aprendieron a patinar. Un guiño a sus orígenes. La última parada fue la Plaza Mayor. Una fiesta por todo lo alto, pero seguro que la noche fue muy larga. No todos los días se hace historia.