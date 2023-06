¡Cuántas veces he hablado de la importancia de cuidarse! Pero, ¿qué es cuidarse? Cuidarse es preocuparse (una persona) por su propio bienestar, especialmente por su salud. Sobra recordar que la salud incluye la salud mental.

Si hablamos de piel, por ejemplo, cuando en mi centro pregunto: ¿Te cuidas la piel? Las respuestas son de lo más variado. Porque un "sí" o un "no" no quieren decir absolutamente nada. Hay que tener más información.

Hay personas que entienden por "cuidar su piel", aplicar una crema. Pero indagas un poco y resultar que no se limpian antes. Eso no es cuidar la piel.

Otras dicen que no se cuidan la piel, y tienen 4/5 pasos de rutina de día y otros tantos de noche. No 10 pasos diarios en total, solamente en el rostro. Con reparo me cuentan que no usan mascarillas, por ejemplo, y por eso tienen la sensación que no se están cuidando como deberían.

Pues es probable que eso sí sea cuidarse, aunque habrá que analizar en detalle, y ver si se necesita todo eso, o cómo sacarle el máximo partido. Y es que este tema da para mucho.

Lo que quiero decir con esto, es que todo este asunto del cuidado de la piel es muy relativo. Pero hay unas cuantas preguntas clave, que pueden ayudar para saber cómo, cuándo y con qué hacerlo.

Son válidas para saber cómo cuidar la piel en casa, y también en relación a qué tratamientos realizarse. Son:

¿Qué quiero conseguir?

¿De qué situación parto?

¿Qué necesito para lograrlo?

¿Lo estoy haciendo actualmente?

Para dar respuesta a esas preguntas estamos los profesionales. Es increíble la cantidad de dudas que surgen a las personas respecto al mundo de la belleza. Hay tal bombardeo actualmente de información que no me extraña. Y ademas, hay muchas incoherencias. Incoherencias y mentiras.

Cuesta creerlo. Pero ninguna persona puede entender de todo, es imposible, de ahí que nos cuelen muchas veces informaciones falsas, y algunas luego se transforman en mitos.

Precisamente de este tema hablo este mes de junio en mi newsletter.

Y hablando de preguntas, me gustaría compartir por aquí unos puntos con alguna de las dudas veraniegas que me plantean en consulta, y curiosidades que pienso que pueden interesar:

–Es importante recordar que hay que lavarse los dientes antes de aplicar el protector solar, y no después. Si no, es muy probable que elimines la crema de la zona peribucal.

–Hay zonas en las que es muy fácil quemarse, porque se olvida aplicar la protección solar en ellas porque no se suelen tener en cuenta. Son por ejemplo, las orejas, los párpados, los labios y la raya del pelo.

–Y también hay zonas que en principio se protegen, pero que esa protección no llega a ser efectiva. Es el caso de la nariz, que está muy expuesta por su prominencia natural, y que suele quedar desprotegida porque tendemos a aplicar la protección solar hacia los lados. Así se aplica en los laterales de la nariz, pero de deja libre el tabique. Lo mismo ocurre con el entrecejo.

–Los productos con protección solar pierden efectividad pasado un año tras su apertura. No me cabe en la cabeza que duren tanto a nadie, pero por si acaso, no te la juegues. Y este verano, si comienzas algún envase a final de tus vacaciones, termínalo. La protección no es solo para la playa.

–La población cada vez está más concienciada de las precauciones a tener en cuenta con la exposición solar, y es bastante común consultar el índice ultravioleta en nuestro teléfono móvil, ordenador, e incluso en el reloj. Pues bien, aún hay más. La AEDE (Academia Española de Dermatología y Venereología) tiene una aplicación en la que se puede consultar cuánto tiempo hay que exponerse al sol para obtener los niveles adecuados de vitamina D. Y no solo eso, sino que además lo dice en cada momento del día, porque como sabéis es diferente. Se llama UV Derma.

Ojalá estas informaciones sean útiles, y como digo siempre, este verano, por favor, pensad en la belleza con cabeza.

