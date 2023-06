"Ahora hay que conseguir que estas jugadoras puedan vivir del hockey"

Dice Fernando Sierra Cachero (Gijón, 1970) que "ganar nunca cansa" y quizá ahí esté una de las razones del éxito del Telecable Hockey, club del que es director deportivo. También de que tres días después de alzar el cuarto título de la temporada (la Liga sucedió a la Copa de la Reina, la Copa de Europa y la Supercopa de España) la celebración del equipo femenino continúe a su espalda mientras charla con LA NUEVA ESPAÑA.

–¡Enhorabuena!

–¡Muchas gracias! Nos hemos reunido en Candamo. Teníamos pendiente celebrar todo esto de una forma un poco más íntima, más relajada. Riki, nuestro cámara, nos invitó a su casa.

–¿Con qué se queda después de estos días de celebración?

–Con dos cosas: la hazaña deportiva y el agradecimiento de Gijón. Estas jugadoras han conseguido un imposible. Además, despedimos a una leyenda como Natasha (Lee) con un equipo de leyenda. Otra cosa fue ver el reconocimiento de la ciudad. Fue muy guapo. Somos conscientes de que esto crece, de que vamos llegando más al corazón de la gente. Lo ves en el seguimiento de las retransmisiones, en las interacciones en redes sociales, pero también lo vimos en la calle. Hemos visto que hemos hecho un poco feliz a toda una ciudad como Gijón. Que seas capaz de generar un sentimiento tan guapo en tu gente es lo más bonito.

–¿Imaginaba un final de temporada así en su primer año como director deportivo?

–Nosotros cuando iniciamos la temporada no pensamos cuántos títulos ganar, sino en seguir creciendo. El objetivo es ese. Eso es lo que te da opciones de ganar. Ahora, con cuatro títulos de cuatro, supone concretarlo con una forma muy visible y muy plena.

–Inmejorable.

–No puedes pensar en ganar todo porque casi hasta el último día pensé que era imposible. Y no porque no fuéramos capaces, sino porque en este deporte hay muchos candidatos y siempre hay un mal día.

–¿Y ahora, cómo crecerán?

–Estamos intentando crecer a nivel estructural. A nivel social y en presencia en medios de comunicación hemos crecido por encima de las perspectivas. Esperamos ser capaces todos de aprovechar este momento, porque este equipo ya no es solo de La Calzada, ni de cuatro familias, es un equipo de todo Gijón.

–Concréteme ese plan de crecer a nivel estructural.

–El crecimiento del club ahora mismo está más fuera de la pista que dentro. Dentro hay que mantener lo que hay. Fuera hay que ir poco a poco profesionalizando la estructura no solo de entrenadores, también a nivel administrativo y comercial. El objetivo es conseguir profesionalizar a estas jugadoras, que puedan vivir del hockey. Le voy a poner un ejemplo: han disputado nueve partidos en treinta días. Eso es un ritmo de final de NBA. Algo exagerado. Trabajan como profesionales y merecen ser correspondidas. Tanto a nivel de club como de administraciones, patrocinios, socialmente... Es labor de todos.

–¿Toca volver a pelear por una lucha en la que llevan años?

–Más que pelear, es cuestión de convencer. Por ejemplo, tenemos que convencer tanto al Ayuntamiento como al Gobierno Regional, a las instituciones públicas, de que hay que invertir más en deporte. Estamos haciendo un trabajo para ello desde hace tiempo y ahora les corresponde a ellos confiar en que el deporte es un baluarte de la sociedad.

–Mata Jove y La Algodonera ya se les quedan pequeños.

–Necesitamos un aforo mayor que el de Mata Jove. No podemos hacer más abonados porque no nos caben. 300 es el tope del pabellón. Hay gente que se está quedando fuera. Si Gijón pide ver a estas chicas, ¿por qué no puede hacerlo? Tenemos lista de espera también para entrar a jugar en el club. Hay que conseguir que Gijón tenga al menos una pista más de hockey para entrenar.

–¿Cómo va a sustituir la baja de Natasha Lee?

–Es insustituible. Es una líder nata, una jugadora tocada por una varita mágica. Ni existe ni existirá nunca una como ella. El objetivo no es sustituirla, es encontrar un equipo que sea capaz de jugar sin ella. Encontraremos la manera.

–¿Qué queda por ganar cuando se ha ganado todo?

–Tenemos que buscar alicientes. La plantilla se alimenta de la motivación por ganar y hay que buscarla a través de la mejora del juego. Que seamos cada vez más fiables defensivamente, que encontremos nuevas soluciones en ataque… Luego es verdad que está la Continental, que nos gustaría llevárnosla tras perderla una vez. El año pasado no se jugó. Depende de que este año pueda organizarse.

–¿De quién se acuerda cuando vive un momento histórico como este?

–De mucha gente que ya no está y que serían muy felices viéndonos felices a nosotros. Celebré el título en Gijón con una camiseta en homenaje a Rufino Ballesteros, que nos metió a todos el gusanillo. También de Andrés Caramés, que cambió este deporte en Asturias. De mi madre y de mi tía, que ya no están aquí. Se lo digo a las jugadoras: hay que ser capaces de escuchar y ver la vida a través de los ojos de las madres, porque lo ven todo bonito.