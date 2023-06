Cabueñes tendrá grupos de limpieza y seguridad en sus fiestas: "Es la cita preferida de la juventud"

"Desde hace años, las fiestas de Cabueñes son una referencia en Gijón. La juventud tira siempre para Cabueñes, es su cita preferida". Lo señala, orgulloso, Ignacio Moro, el vecino que lleva los 30 años que cumple la comisión de festejos de la parroquia organizando una cita que él define como "clásica" y que dará el pistoletazo de salida a las fiestas veraniegas entre los días 16 y 18 de este mes. Moro adelanta que, ante la previsión de una nueva afluencia masiva, en el prau de la fiesta habrá 14 vigilantes controlando posibles conflictos y una brigada de limpieza que se activará a la mañana siguiente de cada una de las tres verbenas para retirar los restos de basura. Y, ultimando los últimos detalles de la programación, la comisión sigue aguardando por un permiso municipal que no acaba de llegar. "El Ayuntamiento siempre se retrasa y nos tienen en un sinvivir", lamenta el organizador.

Pese a que las de Cabueñes son unas fiestas que llaman sobre todo la atención de los jóvenes, Moro defiende que, con su programa, trata de crear un evento intergeneracional. El viernes día 16, de hecho, las celebraciones empiezan con "El mago loco", que hará trucos de magias y juegos de ventriloquia para los más pequeños. Será a las 19.00 horas, con tiempo suficiente para no chocar con la primera verbena, que comenzará a partir de las 23.00 horas, con orquesta y discoteca móvil.

El sábado, a las 18.00 horas, la comisión organiza un jornada de "juegos para mayores", con pasatiempos clásicos como la llave y el juego de la rana. Después, a las 19.00 horas, misa por los difuntos y, tras la romería, otra verbena con orquesta y discoteca. "Dentro de nuestras posibilidades, nuestra idea es que haga algo de todo siempre", se defiende Moro, que cree que la jornada del domingo ejemplifica aún mejor esa idea con una misa a mediodía y, a continuación, la ya clásica concentración de coches clásicos, así como con una actuación de la charanga "Os Brasileiros do Xixón" a las 18.00, la celebrada "pañaruca" –entrega de caramelos– a las 20.00 horas y cierre con verbena. "Creo que en su día fuimos pioneros de Asturias en hacer esa concentración de coches clásicos, porque ahora se ven en muchas fiestas, y la charanga ya había gustado mucho el año pasado. Son cosas que funcionan", razona Moro, que espera que este año sea, ya sí, su última edición como organizador. "El año pasado ya juré y perjuré que no volvía a hacerlas, pero me lo pidieron los feriantes, que tuvieron una época muy mala por la pandemia", explica. "El problema es que sé que a día de hoy nadie quiere organizar una fiesta de prao, y es normal: todo es cada vez más caro y cada año nos piden más papeles", reconoce.