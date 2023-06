Contrueces lamenta el frenazo a la obra de barrios degradados: "Es un varapalo"

"Vamos de varapalo, en varapalo". Con esa sensación se levantaron ayer los vecinos de las 250 viviendas de la Obra Sindical de Contrueces debido a la paralización de las obras del plan de barrios degradados por errores hallados en el proyecto, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Estos errores fueron detectados por la empresa adjudicataria de la primera fase de la obra, Proyecon Galicia, y han obligado a la Comisión de vivienda de los 17 bloques, la plataforma vecinal que ha seguido todo el asunto, a convocar para hoy una reunión de urgencia con el fin de analizar lo que supone este frenazo a una actuación por la pujan desde hace más de una década. A pesar de que este nuevo retraso pone en jaque la financiación con fondos europeos, llaman a la "tranquilidad" y aguardan a la formación del nuevo gobierno local para exigir una reunión y desbloquear la actuación.

"Nos han dicho que todo está en vías de solucionarse, pero no tenemos una fecha concreta", expresaron ayer Begoña Corbeiras y Andrés Cabana, dos de los responsables de la comisión de vivienda. Los dos estaban al tanto de la paralización de la obra desde hacía varios días. Explican que ahora el problema que tienen en que no saben a qué ventanilla acudir. Su interlocutora ha sido hasta ahora la concejala de Urbanismo, Dolores Patón. Los errores detectados por la empresa relativos a mediciones de unidades de obra y conducciones de suministros se han plasmado en un informe remitido a la sección de urbanismo municipal. Esta cartera a su vez lo ha trasladado a la dirección de obra para dilucidar con otro documento si la empresa puede o no ejecutar la obra en las condiciones actuales del contrato. Se da por hecho que esta respuesta llegará cuando la actual Corporación haya terminado sus funciones. "El problema que tenemos ahora es que no sabemos a quien dirigirnos. Esta incidencia hay que resolverla. Pero todo está en el tejado de la dirección de obra", señala Cabana.

Desde la comisión de vivienda se llama a la calma. Confían en la palabra dada. "De lo del dinero estábamos informados. Ya sabíamos que tenía un plazo de caducidad, pero esperemos estar dentro de plazo", apuntan los dos responsables que esperan que todo se solucione antes. Cuenta Begoña Corbeiras, que lleva 62 años viviendo en la Obra Sindical de Contrueces, un pequeño pueblo incrustado en el barrio, frente al ambulatorio. "Llevamos ya 14 años peleando por este asunto. Llega un momento en el que vaso rebosa", se sincera. Las obras tenían que haber dado comienzo hace 15 días. La primera fase se concreta en la rehabilitación de todas las fachadas, cubiertas y carpinterías de los portales 13, 15, 17, 19, 21 y 23 de la calle Río Cares. "Firmamos con la empresa el 28 de noviembre y nos metimos en el 28 de diciembre, con la Navidad. Desde el 7 de enero lo primero que hago todas las mañanas es asomarme a la ventana a ver si colocan ya una caseta de obra", narra Begoña Corbeiras. De momento, sin suerte.

"La obra tiene que empezar de una vez. Tenemos muchos problemas de humedades y manchas en la pared", enumera Crisanta Pardo, que se asoma a una de las ventanas junto a su hija, Desiré Viña. Los problemas no son solo estéticos. Muchas de las manchas provocadas por la humedad han desaparecido porque los propios vecinos han pintado. Preocupa mucho más la falta de accesibilidad en todos los portales, que carecen de ascensor. "Hay gente mayor que ya ni sale de casa", lamentan. Estos problemas los notan gente como Rafael Calviño y su mujer María del Pilar López, dos octogenarios que suben con más esfuerzo de la cuenta las escaleras para llegar a su casa.

"Hombre, yo problemas no tengo en casa, pero que hagan estos es beneficio para todos. Llevamos ya 14 años esperando", apunta Maite González, una vecina de 67 años que dice que lleva toda la vida viviendo en la zona. Este tropezón con la obra en Contrueces justo llega cuando ya se había dado por sentado que todos los escollos habían sido superados. Se esperaba el inicio de los trabajos en las cuatro zonas señaladas. Es decir, además de Contrueces, en Inuesa, Portuarios y el Monte Areo. La Obra Sindical de Contrueces adquirió la catalogación de barrio degradado en el 2015 puesto en marcha por la forista Carmen Moriyón. Después de todo ese tiempo, a los vecinos de este área, construida en 1967, aún les toca esperar.