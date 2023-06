El estomatólogo Manuel Alfonso Villa, "alumno distinguido" del Instituto Jovellanos

Tres distinciones por diferentes motivos. El estomatólogo Manuel Alfonso Villa fue nombrado ayer "alumno distinguido" del Real Instituto Jovellanos, reconocimiento impulsado por la asociación de antiguos alumnos del centro. El jurado también designó a Carmen Amo Alonso como "alumna distinguida joven", galardón destinado a antiguos estudiantes menores de 40 años. Mientras, la Fundación Mar de Niebla se ha hecho con el Premio Campanil, dirigido a entidades locales.

"Es una sorpresa agradable", aseguró Manuel Alfonso Villa, que cursó en el Instituto Jovellanos en la década de los 60. "Tenía un buen expediente, con varias matrículas de honor" subrayó. Catedrático de Estomatología de la Universidad de Oviedo y expresidente del Colegio de Odontólogos de Asturias, entre otros cargos, Villa está a pocos meses de la jubilación. Actualmente atiende en una clínica y, cuando finalice su trayectoria profesional, quiere disfrutar de una "vida tranquila". Asimismo, ensalzó el valor de las candidaturas restantes. "Hay muchos alumnos buenísimos que están en una situación envidiable", resaltó Villa, patrono de la Fundación AMA, ya que fue consejero durante una década de la mutua de seguros.

A Carmen Amo Alonso, "alumna distinguida joven" y nacida en 1994, le comunicó la noticia una profesora. La ilusión le desbordó. "El Jovellanos es una institución muy especial para mí", observó Amo, que cursó el Bachillerato Internacional en el centro. "Me abrió muchas puertas", manifestó. De hecho, Amo Alonso reside en California. Allí ha finalizado un doctorado en Matemática Aplicada en el "California Institute of Technology". Sin embargo, no olvida su etapa, corta pero productiva, en el instituto gijonés. "Aprendí muchísimo. Los profesores estaban muy implicados en nuestra educación y los alumnos eran muy inteligentes. Fue toda una experiencia", explicó Carmen Amo, natural de Bañugues.

Héctor Colunga, director de la Fundación Mar de Niebla, no podía ocultar su "alegría" por obtener este reconocimiento. "Es un premio que señala prácticas interesantes en la ciudad y es un orgullo que piensen que lo que hacemos vale la pena", indicó Colunga, que calificó como "un chute de energía y adrenalina" esta distinción de cara a continuar con la actividad del colectivo. De hecho, el director de Mar de Niebla se mostró más sorprendido si cabe por el premio ya que la labor de la entidad se centra en la zona oeste gijonesa. "Nos reconocen más allá de nuestras fronteras", bromeó.

Hilario Mañanes, presidente del colectivo, ensalzó el nivel de las candidaturas. "Todas eran merecedoras", destacó un Mañanes que encomió el "apabullante currículum" de Villa. En ese sentido, hubo unanimidad a la hora de premiar a Villa. Sin embargo, en la categoría de "antiguo alumno distinguido joven", la cosa estuvo más reñida entre Carmen Amo y Silvia Rodríguez. Finalmente, el jurado se decantó por Amo por su labor en "un centro tecnológico puntero a nivel mundial", así como por su faceta educativa. Respecto al Premio "Campanil", Mañanes subrayó el valor de las actividades de "carácter social y ayuda a colectivos vulnerables" desarrolladas por la Fundación Mar de Niebla. "El apoyo educativo ha sido determinante", confirmó.

El domingo 6 de agosto, a las 12.30 horas, tendrá lugar en el patio del Antiguo Instituto Jovellanos la entrega de las tres distinciones concedidas por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Real Instituto Jovellanos en un año marcado en rojo para la entidad, pues este año celebra su 50.º aniversario.