"Los niños tienen que tener entre sus deberes ayudar a los demás"

La psicóloga clínica y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA, Isabel Menéndez Benavente (Gijón, 1956), organiza el ciclo de salud mental del Ateneo Jovellanos, que durante las últimas semanas ha tratado sobre los problemas de los niños y los adolescentes. Las charlas de la segunda parte de las jornadas, dedicadas a las personas mayores, tendrán lugar después del verano.

–¿Cómo ha ido hasta ahora el ciclo?

–Está resultando muy interesante y, además, estamos teniendo muy buena acogida.

–Usted intervino en la última charla, la semana pasada, centrada en los problemas que genera el "bullying". ¿Cuál es su diagnóstico sobre una lacra como el acoso escolar?

–En mi caso, se busca un enfoque clínico. Las cifras que se registran ahora mismo son algo alarmantes. La ONG Bullying sin Fronteras advierte de que siete de cada diez niños pueden haberlo sufrido de formas diferentes. Hay muchos grados de acoso. Algunos más leves y otros más graves. Ahora, están en aumento, en gran parte por el ciberacoso. Lo más importante es que debe tratarse y cortarlo de raíz lo antes posible para evitar secuelas.

–En Gijón, el caso de Claudia González conmocionó a la ciudad. A raíz de ello, el Principado se comprometió a reforzar el protocolo. ¿Importa más prevenir?

–Las medidas preventivas deben priorizarse sobre el protocolo. Sobre todo, porque muchas veces no se aplica o no se sabe aplicar en los centros. Allí no pueden estar a todo. Lo importante es formar a niños y padres para que sepan prevenir el "bullying" de forma inmediata. Hay que trabajar la inteligencia emocional, la empatía de los menores, las habilidades sociales para que sepan defenderse y decir que no... Eso no está en los temarios de las asignaturas. Y se hace en gran parte a través de la psicología.

–El protocolo del Principado detectó 119 casos con evidencias y 696 denuncias ante posibles casos desde el curso 2017-18 ¿La situación en Asturias es similar a la del resto de España?

–Es similar. El problema en la detección muchas veces es diferenciar qué es acoso y qué no lo es. Tiene que haber una persona expuesto a conductas tiranas, bien sean verbales o físicas, de manera repetida durante un tiempo prolongado. Y hay un líder y una manada que permite esa situación. Vemos en las consultas menores con problemas de ansiedad, depresión, falta de autoestima... Y en muchas ocasiones es fruto del "bullying".

–¿Ha ido a más este problema?

–Principalmente por el ciberacoso. El último estudio europeo cifra en un 10% los menores acosados a través de las nuevas tecnologías. Y se hizo hace tres o cuatro años, lo que lleva a pensar que ahora ese porcentaje es más alto. Muchas veces se ha hablado de la salud mental de otros colectivos y se ha obviado la de los menores. El acoso escolar es terrorismo, de ahí el título de la charla: "Terror en las aulas".

–A nivel nacional, el primer informe oficial encargado por el Ministerio de Educación y FP revela que casi el 10% del alumnado se siente acosado en Primaria.

–Creo que son datos que se quedan cortos. Después de la pandemia fue algo espeluznante. Hay un estudio del "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC), apoyado por el ministerio de Sanidad, que hablan de un 15,5% en Primaria, de un 13,9% entre el alumnado de 13 y 14 años... Y a la hora de la verdad, seguro que son más casos. Es muy difícil detectar todos. La ONG Bullying sin Fronteras señala que un 70% del alumnado ha sido objeto de acoso en algún momento, sea física o verbalmente. La etapa más complicada es Primaria, en torno al sexto curso.

–¿Es acertada la figura del coordinador del bienestar instaurada por la LOMLOE?

–Es un rol fracasado. A veces, parece que ni existe. Muchas veces los que asumen ese rol son profesores que no son psicólogos ni educadores sociales. Y la formación que se imparte no es suficiente. el acoso escolar causa depresiones fortísimas, estrés postraumático, fobias escolares, ataques de ansiedad... Son los expertos los que deben lidiar para evitar estos problemas.

–Entiendo que ve falta de recursos en los centros.

–Tendría que dotarse a todos los colegios y familias de las herramientas necesarias para frenar el acoso escolar. Las figuras de los psicólogos clínicos y los educadores sociales son fundamentales. Y para otorgar la formación adecuada al profesorado, familias y alumnado. En su momento, no hubo el más mínimo interés en trabajar por la salud mental de los jóvenes y niños, porque no votan. Ahora se pone el foco porque ven los efectos que está causando.

–¿Y cuál debe ser el papel de las familias?

–Los padres muchas veces son los últimos en enterarse. Bien porque los niños no se atreven a dar el paso o bien porque no han sabido dar la respuesta adecuada al problema cuando su hijo lo traslada. Los niños padecen "indefensión aprendida" cuando pides respuesta y no la obtienes. Acaban silenciando lo que les está pasando

–¿Y de los compañeros?

–Es muy importante trabajar cómo deben comportarse, tanto en el colegio como en casa. Siempre se ha dicho esa frase típica de "no te metas". Al contrario, tienes que decir que sí lo haga. Que avise a un adulto. De esta manera, con el rechazo colectivo, cortaríamos el "bullying". La unión hace la fuerza y hay que mojarse en esta vida. Entender que alguien lo está pasando mal. Si tu ríes la gracia de alguien que mete la cabeza de otro en la taza del retrete, eres tan acosador como el que la ejecuta. Los niños tienen que tener entre sus deberes ayudar a los demás. Es básico.

–Ahí también entra la tecnología.

–Hay que prohibir los móviles en los colegios. Tenemos que pensar en la generación que estamos haciendo. Problemas de anorexia, adicciones... Es la primera que va a ser menos inteligente que la anterior; están absortos en las pantallas. Ya no se ponen en el lugar del otro... ¿Dónde quedó eso?