La regasificadora costará 670 millones a los consumidores, apuntan los ecologistas

La regasificadora de El Musel costará a los consumidores 670 millones de euros tras su activación, según denuncia Ecologistas en Acción, que va a pedir que Enagás devuelva todos los fondos que se hayan cargado en los recibos de los usuarios por esta instalación en el caso de que gane el recurso contencioso administrativo que ha interpuesto contra la autorización administrativa de la planta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La organización ecologista sostiene que la regasificadora gijonesa nunca debió incluirse en la planificación energética nacional al ser superflua para cubrir las necesidades de aprovisionamiento de gas de España. En el caso de ganar el contencioso, consideran que a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no le quedaría más remedio que pedir la devolución de lo abonado a Enagás.

"Sin haber entrado nunca en funcionamiento, la planta ilegal ya ha costado más de 282 millones de euros desde 2012, según comunicaciones de la propia CNMC, de los cuales, 236,12 han sido en costes de retribución de la inversión a Enagás y 46,65 en concepto de gastos de operación y mantenimiento. Estos gastos han sido incluidos en la factura de gas mediante el epígrafe de costes regulados", señalan desde Ecologistas en Acción, agregando que "a pesar de ello, la CNMC considera que todavía no se ha pagado la amortización de la infraestructura, por lo que los aproximadamente 387 millones de € que ha costado su inversión están pendientes de retribuir", empezando a pagarse tras su entrada en funcionamiento. En conjunto, 670 millones de euros "por una planta que no ha servido nunca para el interés general del país".

La regasificadora se ha activado como almacén logístico para surtir de gas licuado a otras regasificadoras de Europa. Los ecologistas apuntan que los metaneros irán directamente a su destino final y, en caso de que precisen un punto de almacenamiento intermedio, hay capacidad de sobra en otras regasificadoras españolas. A eso se añade que el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) estima que la tasa de utilización de las regasificadoras caerá por debajo del 40% en 2030 ante la descarbonización de la economía y que la Comisión Europea ha llamado a evitar el exceso de capacidad de las regasificadoras "que podrían convertirse en activos bloqueados en el futuro", apunta María Gros, de Ecologistas en Acción.