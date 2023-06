La alcaldesa, Ana González, calificó ayer como "positivo" su mandato municipal. "Dejamos unos cimientos que estoy convencida de que el siguiente gobierno sabrá aprovechar", señaló la regidora, que destacó el valor de los fondos europeos para "incrementar el presupuesto" y "modernizar" Gijón. "Sin ese dinero extra, era imposible ponernos al nivel de ciudades como Vitoria, San Sebastián, Pontevedra o Valladolid", remarcó. González, que huyó del término "arrepentimiento" para explicar su etapa, confesó que cometió errores, tal y como había manifestado en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA el domingo. "A veces, por falta de agilidad o por no entender ciertos momentos de la ciudad", destacó. Puso como ejemplo la actuación en el Muro. "No fuimos conscientes de que una actuación tan importante debía responder a unos plazos cortos", sostuvo González, que afirmó que seguirá en política, aunque matizó que "para hacer política, no es necesario un cargo orgánico o institucional".