Contrueces exigirá "desbloquear" la obra de barrios degradados al nuevo gobierno local

Compás de espera por el momento por parte de los vecinos de las 250 viviendas de la Obra Sindical de Contrueces por el parón de las obras del plan de barrios degradados. La reunión de urgencia convocada ayer por la comisión de la vivienda, la plataforma vecinal que ha seguido todo el asunto, sirvió para concretar que esta entidad pedirá de urgencia una reunión al próximo concejal de Urbanismo para "desbloquear" el proyecto, paralizado al detectar la adjudicataria de la primera fase errores que le impiden empezar con la actuación, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Al encuentro celebrado ayer en el barrio acudieron cerca de dos decenas de residentes. Algunos de ellos señalaron la necesidad de realizar alguna concentración en señal de protesta que, al menos por el momento, no tendrá lugar. "Esperemos que no sea necesaria", apuntó ayer la presidenta, Begoña Corveiras.

El encuentro de ayer se tramitó de urgencia tras conocerse que la reforma pendiente del plan de barrios degradados quedaba paralizada hasta nuevo aviso. Proyecón Galicia, la empresa que se encargará de ejecutar la primera fase, encontró errores en el proyecto que le impiden ejecutar el contrato tal y como está establecido ahora. La empresa ha remitido un informe a la concejalía de Urbanismo que, a su vez ha sido trasladado a la dirección de obra. Será esta la que determine si la empresa tiene o no razón y si las obras pueden empezar como inicialmente estaban previstas. No hay fecha para ello. El tiempo apremia para los vecinos de Contrueces. No solo porque llevan esperando por esta actuación ya varios años sino porque la reforma está previsto que se ejecute con fondos europeos. Se da por hecho que el informe de la dirección de obra vaya a llegar ya con la nueva Corporación municipal tomando asiento. De ahí la petición de reunirse con el nuevo edil.