Archivada la denuncia por infracción electoral que el PP presentó el pasado 25 de abril contra el edil socialista José Ramón Tuero y por la que pedían que se le impusiera una multa de 1.500 euros. El PP consideró que la visita del edil de la Zona Rural a las obras desarrolladas en el camín del Monte, en Santurio, infringía la normativa electoral al ser, entendían los populares, un acto propagandístico de puesta en valor de un logro. Tuero era uno de los ediles de gobierno que se presentaba en la candidatura del PSOE a las municipales.

El juez Julio Juan Martínez Zahora no da por buenos los argumentos del PP tras recabar informes tanto del Ayuntamiento como de la asociación de vecinos "San Jorge" de Santurio y hacer suya la doctrina de la Junta Electoral Central que ha validado en varias ocasiones la visita a obras en curso para inspeccionar su estado. Entiende que no puede hablarse de una obra terminada ya que la visita fue en el momento en que los vecinos fijaron los defectos a rematar, así como que el edil no hizo ninguna manifestación electoralista. "No hay indicios suficientes para apreciar que nos hallemos de forma inequívoca ante una inauguración encubierta", indica el juez en respuesta a la denuncia popular.