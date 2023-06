"La memoria ya es un primer paso hacia la ficción"

La escritora Elvira Navarro (Huelva, 1978) será una de las primeras protagonistas de la Feria del Libro de Gijón. Mañana, a las 19.30 horas en la carpa Atalaya en el paseo de Begoña, conversará dentro de la sección "Familia" sobre su último libro, "Las voces de Adriana".

–¿Qué importancia le da a que se celebren este tipo de eventos en torno a la literatura?

–Las ferias del libro permiten un contacto directo con el autor, que es algo que rara vez se puede lograr. No es ir simplemente a que te firmen el libro, se habla mucho de literatura. Aunque en internet tengamos mucha información disponible, no es lo mismo el contacto humano.

–¿Cómo surge "Las voces de Adriana"?

–A raíz de la muerte de mi madre. Un tiempo después, estaba escribiendo para mí misma y vi la película de Carlos Saura "Cría cuervos". Esa película fue una especie de revelación. Aparecen una madre y una niña. Y hay un momento en el que vemos a la niña convertida en adulta, y la actriz que la interpreta es la misma que hacia de madre. Tiene por tanto una especie de iluminación, de hasta que punto en un mismo árbol familiar los distintos miembros se contienen los unos a los otros. Fue el disparador para escribir.

–¿Le ha ayudado escribir para superar el duelo personal?

–Ayuda a relativizar los propios dolores. Pero no por escribir el duelo se pasará antes. Pero sí lo miras de otra manera. Nombrar el dolor ya es un primer paso a separarte de eso que duele tanto.

–¿Qué destaca de la obra?

–Trata sobre la memoria familiar y la muerte de los seres queridos y sobre la toma de conciencia de la propia finitud de los seres que nos han dado la vida y se han despedido de ella. Cuando esas personas mueren tú te sitúas en la línea de salida. El libro tiene tres partes, sobre el padre, la casa y las voces. La primera habla de un padre que está enfermo, le ha dado un ictus y ha quedado viudo. El libro va del presente al pasado, no quiere estar solo y su hija Adriana, la protagonista del libro, está asumiendo todo el peso de la muerte de los suyos y la que está acudiendo a la propia memoria. Es un personaje un poco solitario, no tiene familia propia, el libro va desde ese presente con el padre a la casa, desde esa memoria, a la materna, en la segunda parte. Y la última parte recrea las voces de la madre de la abuela, que está muerta, pero acude a la memoria porque quiere de alguna manera atraparla, que no se olvide.

–¿Cómo se relacionan memoria y ficción?

–Para empezar, toda memoria es ficción. Todas las novelas de ficción y no ficción, incluso las autobiográficas, tienen componentes que vienen de la vida propia y al mismo tiempo –incluso cuando creemos que estamos escribiendo sobre nuestra propia vida– introducimos ficción porque es imposible hacer un trasvase de los hechos tal y como acontecieron al papel. Porque además la memoria ya es un primer paso hacia la ficción, ya que se utilizan recursos literarios que implican esa adaptación, porque es imposible que te acuerdes de un diálogo que sucedió hace 20 años.

–¿Qué queda de sus comienzos, cuando ganó el Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid en 2004?

–La necesidad de seguir escribiendo. Es algo vocacional, que sigue tal y como estaba ahí. Escribir es ir conociéndote como escritora, y estos seis libros me ha servido para ir explorando parte de mi territorio. Tengo más dominio de la propia escritura, se nota el oficio, que te ayuda a resolver muchas cosas, aunque es cierto que antes tenía una frescura, que es algo que ya no vuelve.