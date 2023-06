La neuróloga que recetaba sonrisas

Un grupo de familias de personas con alzhéimer empezaron a conocerse hace ahora 27 años gracias a unos cursos que la neuróloga del Hospital de Cabueñes, Carmen Martínez, impartía dentro del propio complejo hospitalario. Ahí se gestó el germen de dos vínculos que aún perduran: el nacimiento de la asociación de enfermos con alzhéimer de Asturias, Adafa, y la figura de Martínez como uno de los principales apoyos del grupo. La neuróloga se acaba de jubilar tras más de 30 años de trayectoria en Cabueñes, y ayer fue protagonista de un sentido homenaje organizado por la asociación en el centro municipal de El Coto. "Me habéis enseñado la capacidad de saber reír aun en circunstancias duras y adversas", señaló la facultativo, que tuvo que aguantarse las lágrimas en varias ocasiones.

La cita contó con una treintena de asistentes, una cifra que para Concha Mena, presidenta de Adafa, es destacable. "Muchas familias nunca pueden acudir a nuestros actos porque tienen que cuidar de sus enfermos, pero están pendientes de este homenaje desde sus casas", defendió la responsable, que fue una de esas primeras asistentes a los cursos con Martínez. Se conocen, entonces, desde 1996, y la presidenta quiso destacar que el primer encuentro se gestó por casualidad. Había acudido con su madre, que padecía demencia, a su neurólogo de Cabueñes, pero el médico no estaba y la remitieron a Martínez, con quien hizo buenas migas de inmediato. "Después formamos la asociación y en casi todas las jornadas pedíamos que Carmen viniese como ponente, y siempre vino. Fue la especialista de miles de enfermos y su labor siempre se recordará en Adafa", defendió la responsable, que se dirigió directamente a Martínez para decirle: "Es un gran honor para nosotros poder estar hoy contigo. Ojalá tengas una jubilación muy feliz y con mucha salud".

La directora médica de Cabueñes, Clavel Arce, participó en la jornada como sustituta del consejero de Salud, Pablo Fernández, que no pudo acudir a la cita –Mena no lo sabía y estuvo esperándole en la puerta diez minutos– por problemas de agenda. Las dos profesionales se conocen desde hace décadas, pero Arce, más allá de su amistad personal con la homenajeada, destacó de Martínez "el compromiso ético y social que ha marcado toda su trayectoria" y su labor investigadora.

Cuando le tocó el turno de palabra a Martínez, todavía no había empezado a hablar y ya tuvo que beber agua para no emocionarse. Reconoció que el homenaje "no lo esperaba" y que le hacía "muchísima ilusión", y en los minutos previos al acto pudo reencontrarse con varios de sus pacientes, que la agasajaban con besos en la mejilla. "Todos hemos tenido vivencias muy duras, pero sobre todo muy humanas", señaló la recién jubilada, que recordó los inicios de Adafa como una época "muy ilusionante". Defendió, también, la importancia del asociacionismo de pacientes para suplir las propias citas médicas: "A veces damos explicaciones demasiado densas y otras veces nos quedamos cortos, pero juntos hacemos mejor nuestro trabajo. Adafa nunca pretendió ser un negocio, solo ayudar". Recibió, como sorpresa, una placa y un ramo de flores.

La jornada, moderada por la trabajadora social Lorena Crespo, la cerró Pablo Belderraín, coordinador del centro de salud de El Coto, que resumió los avances médicos sobre el alzhéimer en los últimos años. También él conoce desde hace décadas a una Martínez que le vio entrar en Cabueñes por residente de primer año y que, frente a otros adjuntos más severos, siempre lo apoyó: "Siempre atendió de forma excelente a pacientes y compañeros".