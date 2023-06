Retirar el recurso de movilidad, el Muro de antes y toros en agosto: lo inmediato

Tan amplios como la fiscalidad, la movilidad o la burocracia o tan específicos como la ampliación del Molinón o la recuperación de los toros en El Bibio. Unos a concretar en semanas y otros con un horizonte de años. Así son los trece compromisos que negro sobre blanco se fijan en el pacto de gobierno firmado ayer por Foro y el PP bajo el epígrafe Programa de Gobierno. Trece compromisos que profundizan en las coincidencias programáticas de ambas formaciones y esquivan, por ahora, los desencuentros.

Aunque se dice que el orden de factores no altera el producto lo cierto es que el punto 1 de los 13 se centra en la fiscalidad –uno de los ejes de la propuesta electoral de Foro y el PP– con el compromiso de revisar a la baja la fiscalidad de autónomos, familias, comercios y empresas y las transmisiones patrimoniales. Ojo, "dentro de los márgenes que permitan mantener los ingresos ordinarios del Ayuntamiento", se matiza. El compromiso en fiscalidad incluye buscar fórmulas de compensación a los locales que sufran los retrasos en las obras públicas. Tras el verano toca diseñar las ordenanzas fiscales así que no tardará en verse como se da cumplimiento a este compromiso.

Tampoco se tardará en ver el grado de cumplimiento de otros asuntos. PP y Foro se compromete a "de forma inmediata tras la toma de posesión" devolver el Muro al estado previo a la pandemia" e "inmediata" será también la retirada del recurso judicial del Ayuntamiento contra la sentencia del TSJA que anuló la ordenanza de movilidad dando la razón a las demandas de Foro y el PP. En el caso del Muro el siguiente paso es encargar estudios de viabilidad para "adoptar el mejor planteamiento posible" y sin que cada socio renuncie a su proyecto, que en el caso de Foro es el soterramiento del tráfico y en Movilidad el compromiso se extiende a desarrollar una nueva ordenanza, un nuevo plan estratégico y un estudio de ampliación de aparcamientos. Si se sigue con los acuerdos a corto plazo el compromiso es "posibilitar" la celebración de la feria taurina de Begoña este mismo agosto en El Bibio, que luego se pontificará como espacio cultural y sede de conciertos y festivales.

Importante es el apartado del pacto de gobierno dedicado a la gestión de los fondos europeos si se tiene en cuenta que ahora mismo hay proyectos ya concedidos a la ciudad por una cuantía de 37,2 millones de euros con plazos de ejecución concretos, otros a la espera de respuesta y convocatorias abiertas a que Gijón pueda recaudar más dinero Next Generation. Algunos de estos proyectos no están en la línea de las prioridades de Foro y PP que, en este acuerdo, no hablan de poner ni quitar nada sobre lo ya hecho. Solo establecen que se hará una gestión técnica de esos fondos orientándolos a actuaciones de economía productiva y a la creación de empleo.

Fondos europeos es lo que recibe Gijón para el proyecto de renaturalización del río Piles. El pacto Foro-PP fija, sin concretar el cómo, el compromiso de compatibilizar el proyecto con la práctica deportiva del piragüismo.

Más. Burocracia es el título del punto 4 del programa compartido donde se hace mención a la aplicación coordinada de los planes comprometidos por ambos partidos en sus programas electorales en lo que tiene que ver con una reorganización interna del Ayuntamiento –también "inmediata"– y una mejora de la atención ciudadana, además de la potenciación del uso de la declaración responsable para agilizar al máximo todos los trámites.

¿Cuál es el compromiso de ese posible gobierno de PP y Foro con proyectos singulares de los que se lleva tiempo hablando en la ciudad? Por partes. Buscar su viabilidad económica involucrando a la Autoridad Portuaria y facilitando el plan de expansión del Acuario, además de generar la normativa urbanística necesaria, es la propuesta para hacer realidad el proyecto de desarrollo económico y regeneración de la costa en El Natahoyo que supone el plan de Naval Gijón. Un espacio económico, el de Naval Gijón, que al igual que el vivero de empresas de La Camocha se vincularían al Parque Científico sobre cuya ampliación hay un compromiso de "forma total". El actual gobierno deja en marcha el proyecto de ampliación en la zona de La Pecuaria.

"Máxima receptividad" pero "manteniendo la cautela". Hasta aquí llega el compromiso que por ahora están dispuestos a asumir Foro y PP con las iniciativas que sobre la ampliación de El Molinón –edificio de titularidad municipal– presente la propiedad del Sporting de Gijón.

Y tres bloques más para rematar el acuerdo: servicios sociales, zona rural y obras. Las personas mayores tendrán, junto a las que están en situación de especial vulnerabilidad, un protagonismo especial den de las políticas sociales municipales que también harán especial hincapié en acciones para preservar la salud mental.

El compromiso con la zona rural parte de la demostración de una "especial sensibilidad" de los socios de gobierno hacia esos vecinos y la intención de igualarles en servicios a los vecinos de la zona urbana. El último punto del pacto, que no menos importante, supone una revisión de todas las obras ahora mismo en curso, incluyendo la reversión de algunos que fueron motivo de polémica vecinal. El ejemplo es el carril bici de El Coto. Además, el pacto refleja el compromiso de seguir un criterio general de recuperación de las plazas de aparcamiento que se pierdan en el desarrollo de cualquier obra en la vía pública.

No hay en este acuerdo compromisos concretos con, por ejemplo, la adecuación del "solarón" dentro del desarrollo del plan de vías, los usos a dar al edificio de Tabacalera en Cimadevilla o el posicionamiento ante la futura planta de pirólisis en El Musel.