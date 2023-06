Tensión en la derecha de Gijón: Foro no acepta ninguna propuesta de Vox y Vox acusa a Foro de abrir la puerta a un gobierno del PSOE

Vox sigue siendo la china en el zapato que complica que Carmen Moriyon sea elegida Alcaldesa de Gijón en el Pleno convocado para este sábado a las once de la mañana tras alcanzarse un acuerdo de gobierno conjunto entre PP y Foro. Tras un primer contacto donde Vox dejó claro que quería entrar en el gobierno y tener concejalías bajo su control, esta mañana ha tenido lugar un segundo encuentro entre Foro y Vox. La representación de Vox no ha salido contenta y amenaza con permitir que sea el PSOE quien gobierne como lista más votada. Moriyón necesita 14 votos para evitarlo. Ahora mismo solo tiene asegurados 13. Vox tiene dos concejales en la nueva Corporación gijonesa.

"Foro se niega a llegar a acuerdos con Vox. Quiere que gobierne la lista más votada en Gijón, a pesar de que Vox ha mostrado una total predisposición para adherirse al pacto programático entre PP y Foro, dando estabilidad al gobierno en el Ayuntamiento de Gijón", aseguró Sara Álvarez Rouco tras salir de la reunión.

La líder local de Vox concretó que "nosotros seguimos, como hemos dicho siempre, con la mano tendida para construir una alternativa a los gobiernos de izquierda, pero Foro no está dispuesto a incluir como pacto programático de gobierno ninguna propuesta de Vox". Y dejó claro que "nuestro voto no va a ser gratis y la única línea roja que ponemos es que se respete a nuestros votantes . Foro parece que aún no lo ha entendido".

En un comunicado Álvarez Rouco insistió en que "si realmente Foro y PP quieren formar una alternativa seria a las políticas de izquierdas que han arruinado Gijón, el único camino que tienen es acordar con Vox lo que nos corresponde como cuarta fuerza más votada el pasado 28 de mayo. Ellos, por sí mismos, no tienen la mayoría para gobernar y si quieren construir un gran acuerdo Vox es necesario en esa ecuación. Se lo hemos dicho en campaña y también se lo hemos recalcado estos días: Vox no hace rebajas, tienen que respetar a nuestros votantes".

El encuntro de Foro con Vox llegó unas horas después de que foristas y populares alcanzaran un pacto donde se comprometen con 13 elementos centrales de un programa de acción, cuyos pilares son la fiscalidad, eliminación de burocracia y movilidad, y se reparten las concejalías entre los ocho ediles de Foro y los 5 del PP con la Alcaldía para la forista Carmen Moriyón y la vicealcaldía para la popular Ángeles Pumariega.