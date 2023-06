El movimiento vecinal pide que el «pacto del parador» no implique "rehacer toda la normativa"

El «pacto del parador» firmado por Foro y el PP provocó ayer las primeras críticas por parte de la izquierda, mientras que el movimiento vecinal se mostró expectante ante lo que pueda ocurrir en el Pleno de investidura del sábado y el posible desarrollo del documento. IU fue la única formación política que quiso opinar al respecto. «Es un pacto que se basa en la revancha y en la vuelta atrás», aseveró Javier Suárez Llana, concejal electo, que lamentó que la entente alcanzada por el centro-derecha «no aporta ninguna idea nueva ni de futuro para Gijón». «Al contrario, propone deshacer los avances de estos años», indicó. En esencia, Suárez Llana, califica el pacto entre Foro y el PP como «a la contra y de retroceso». «Lo que necesita la ciudad es un proyecto a favor para seguir avanzando», concluyó el edil de IU.

Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), opinó que «no se trata de revertir o anular lo que se ha hecho por otros equipos de gobierno ni de pasar facturas». En ese sentido, afeó que Gijón «está anclado en el siglo XX» en materia de grandes infraestructuras y transformaciones. Además, tras leer las propuestas conjuntas, el líder vecinal reflejó su «sorpresa» por la «premura» con la que Foro y el PP desean recuperar las corridas de toros en la plaza de El Bibio. Y dejó una reflexión. «Se mantiene la concejalía de Bienestar Animal. ¿Y los toros, qué son?», aseveró Cañete, que abogó por «determinar qué modelo de cultura quiere la ciudad».

«No entiendo por qué debe haber un plan de ordenación o un plan de movilidad nuevos cada cuatro años. Son documentos estratégicos susceptibles de ser modificados», subrayó Cañete, que incidió en que la Corporación entrante tiene por delante «mucho trabajo por hacer». También se refirió a un aspecto que le afecta de manera directa, los barrios, que «se han ido deteriorando». Lo más urgente que le pide al siguiente gobierno local es «comunicación y fluidez» con los vecinos y asociaciones. En definitiva, estimular la participación ciudadana: «La gestión debe ser buena con la administración para afrontar las grandes obras que son necesarias en las distintas zonas». Por otro lado, expresó su recelo ante ámbitos como los usos de Tabacalera o la posición de cada partido ante la planta de pirólisis en El Musel. «La visión del Partido Popular respecto a la planta no es la misma que la de la posible alcaldesa. Y Tabacalera no lo tienen encima de la mesa», remarcó. «Esperaba que la Alcaldía se quedara con Medio Ambiente», destacó Cañete, que apuesta por la búsqueda de la «racionalidad del modelo impositivo». «Lo que está claro es que Gijón no puede soportar más contaminación», remató.

Mientras, Miguel Llanos, presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural «Les Caseríes», se mostró «escéptico», por el momento, respecto al pacto alcanzado entre foristas y populares. «Llevamos muchos mandatos con promesas que no se cumplen», lamentó Llanos. «Estamos necesitados de soluciones», añadió. La zona rural se ha quejado en numerosas ocasiones durante este mandato de haber sido olvidada por la acción consistorial en comparación con el entorno urbano. «Queremos un gobierno, sea el que sea, que atienda las peticiones y con el que podamos dialogar y conversar. No somos partidistas», sentenció Llanos, que espera que las palabras se transformen en hechos durante el nuevo mandato que está por arrancar.

En una línea similar se manifestó Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón. «Es necesario un diálogo fluido con nuestro sector para dar soluciones a problemas y para propuestas que mejoren la hotelería, la hostelería, campings, casas rurales y negocios que se dediquen al turismo, la gran empresa de este país y la que genera muchísimo empleo en nuestra ciudad», dijo el líder de la patronal hostelera.