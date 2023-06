"Para mí, la poesía es un instrumento para investigar el mundo"

El físico y escritor Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) participa esta tarde, a las 20.30 horas, en la Felix en la sección "Rincón de pensar", en conversación con Enrique del Teso, en el Antiguo Instituto. Premio de ensayo "Eugenio Trías", presenta "La forma de la multitud".

–¿Qué reflexión plantea?

–Es un libro de filosofía, antropología y más cosas. Abordo formas de comercio y capitalismo que involucran la religión y la identidad de las personas. Trato no solo el capitalismo monetario, sino también el antropológico y otro de nueva creación.

–¿Cuál es el capitalismo más actual?

–Es lo que llamo capitalismo de tiempo infinitesimal porque opera en tiempos infinitesimalmente pequeños a través de internet. A través de robots, algoritmos y máquinas virtuales manejan nuestros datos, con las que se hacen transacciones económicas o publicidad. Esto es algo nuevo en la historia de la humanidad. Porque se están manejando unos tiempos que el cerebro humano no puede acceder a ellos. Son operaciones que se hacen en nanosegundos.

–¿Debe asustarnos la inteligencia artificial?

–No es exactamente lo mismo. Es otra cuestión. Pero no me asusta en absoluto. Como cualquier avance que sale del control humano terminarán regulándolo. Para mí, el único problema de la inteligencia artificial no es eso de que nos suplanta, sino la parte jurídica. Si una maquina simula una inteligencia artificial tan compleja, y termina siendo como la humana, habrá un momento en el cual esa maquina se puede considerar como humana, por lo que adquirirá unos derechos, por lo tanto no se podrá desenchufar, porque estarías cometiendo un crimen. Y esto que parece una perogrullada no lo es, porque hasta hace poco matabas un animal doméstico y no pasaba nada. Y ahora se dice que los animales tienen derechos y puede ser un objeto de delito.

–Analiza en el libro ese limbo que existe a la hora de fijar la culpabilidad de este nuevo capitalismo.

–Hace millones de años se podía echar la culpa a los dioses y más recientemente a los estados o las grandes empresas. Pero todo ese mundo que está afectado por un cruce de datos, es muy difícil señalar con el dedo. Y eso genera una soledad en el ser humano, o una angustia, de verse afectado por algo, pero no saber a quien señalar para rendir cuentas.

–¿Qué cuenta del capitalismo antropológico?

–Que pensamos que ya no existe, pero es algo constitutivo al ser humano: siempre nos ha faltado algo y no sabemos el que es. Y es lo que nos lleva a intercambiar con nuestro entorno materiales, desde objetos, minerales o comida, a objetos simbólicos, como son las religiones. El ser humano lo hace desde siempre porque nos falta algo que queremos llenar.

–Escribe poesía, narrativa y ensayo, ¿con cuál se queda?

–Siempre digo que todo lo que hago pertenece al género de la poesía. Los ensayos y las novelas que escribo no son más que novelas disfrazadas con las máscaras de ensayo y de novela. Siempre hago parte de imágenes metafóricas que no sé a donde me llevarán. El mecanismo con el que construyo estas obras es común, así que tienen todas ese pulso poético. Me quedo con la poesía, porque para mí es un instrumento de investigación del mundo.