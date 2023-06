Tres jóvenes apuñalan en la cabeza a otro en su piso de La Calzada

Un hombre de 31 años resultó herido por arma blanca en la noche del martes tras verse sorprendidos por tres jóvenes que lo atacaron en el interior de su propia vivienda, ubicada en la avenida de Argentina, en el barrio de La Calzada. Según las primeras pesquisas, al menos uno de los implicados portaba un arma blanca de pequeño tamaño y con ella atacó a la víctima, que resultó herida por un corte incisivo en la cabeza, aunque su lesión no parecía revestir mayor gravedad. Los agentes confirmaron ayer haber detenido a dos de estos supuestos implicados en un caso que apunta a un ajuste de cuentas entre conocidos y por el que los implicados afrontan ser condenados por un posible delito de allanamiento y otro de lesiones.

Según el testimonio de la víctima trasladado a la Policía Nacional, a cargo de la investigación, los cuatro varones se conocían y el agredido, tras abrir la puerta de su vivienda, vio cómo los tres investigados forzaban su entrada a la vivienda, mostrando desde el principio una actitud violenta hacia él. El operativo policial comenzó a las 20.40 horas del citado martes. Al llegar a la vivienda implicada, la víctima relató a las autoridades que conocía a los otros tres varones "por trabajo" y que, aunque sí abrió la puerta de su casa al ver que eran ellos, los tres implicados entraron en ella con violencia y sin el permiso del morador, arrastrándolo con ellos.

Ya en el interior de la vivienda, siempre según el relato de los hechos aportado por la víctima, los tres hombres le agredieron, llegando a usar uno de ellos un arma blanca –en principio de poco tamaño, como una navaja– con la que le hirió en la cabeza. No consta que el joven haya recibido más puñaladas en otras partes del cuerpo, y la lesión en la cabeza, según los agentes, fue más bien una "incisión" que podría no revestir mayor gravedad. La víctima, nacida en 1992, responde a las iniciales M. N. G. y, aunque su vida no parecía correr peligro, fue trasladada al Hospital de Jove para ser explorado de urgencia y someterse a pruebas que aclarasen el alcance de esa incisión.

Allanamiento y lesiones

En vista de este testimonio, la Policía Nacional estima que lo sucedido implica que los dos arrestados pueden ser acusados de un posible delito de allanamiento de morada y de otro por lesiones. Aclara también el cuerpo policial que todos los implicados son de origen marroquí y que, al parecer, se conocían de antes por haber trabajado juntos en algunos locales de hostelería de la ciudad.

Los dos detenidos son muy jóvenes, veinteañeros nacidos en 1999 y 1996, respectivamente, y ayer estaban pendientes de pasar a disposición judicial. La trifulca ocurrió en una vivienda ubicada en el número 84 de la citada avenida de la Argentina, a pocos metros de la iglesia de Fátima, y motivó un amplio despliegue.