Vox deja en el aire su apoyo a Moriyón al negarles Foro la entrada en el gobierno

Foro no quiere a Vox en el gobierno de Gijón y Vox lo exige a cambio de dar sus votos el sábado a Carmen_Moriyón como Alcaldesa. El PP, que ha firmado un pacto de gobierno con Foro donde se reparten las concejalías de Gijón y ha alcanzado varios acuerdos con Vox para compartir gobiernos locales y autonómicos en otras partes de España, busca mediar para que Moriyón y los suyos abran la puerta a algún tipo de incorporación a la estructura municipal de los ediles del partido de Santiago Abascal. Así están las cosas entre los tres partidos de la derecha gijonesa a dos días de la sesión plenaria de la que debe salir el nuevo Alcalde o Alcaldesa de la ciudad. Foro y Vox retomarán hoy los contactos.

El «pacto del parador», firmado el martes entre Foro y el PP le garantiza a Moriyón trece votos. Necesita catorce o el bastón de mando será para el socialista Luis Manuel Flórez, «Floro», en su condición de candidato de la lista más votada en las pasadas municipales. Vox está tensando la cuerda al máximo, pero la cuerda aún no está rota. El reto compartido es sacar a la izquierda del gobierno de Gijón.

Sara Álvarez Rouco y Oliver Suárez, los dos nuevos ediles de Vox en Gijón, mantuvieron ayer por la mañana una breve reunión en la sede local de Foro. Junto a ellos estaba Josué Velasco, candidato de la formación en Siero. Los anfitriones foristas fueron los mismos que negociaron el pacto con el PP, el presidente del partido en la ciudad y edil Jesús Martínez Salvador y Jaime Fernández–Paino, asesor del partido tanto a nivel local como autonómico.

Foro llamó a los dos ediles de Vox a una reunión que se zanjó en diez minutos y sin ningún avance

La reunión apenas llegó a los diez minutos. La delegación de Vox llegó con la propuesta de adherirse al pacto programático rubricado ya por PP_y Foro e incorporarse al gobierno bajo la premisa de un gobierno a tres en la proporción que marcan los votos que cada uno logró en las urnas para garantizar la estabilidad a lo largo de todo el mandato que ahora arranca. Vox entiende que las urnas le han dado el derecho a un 15% del pastel municipal gijonés –porcentaje de su parte del electorado de derecha– y que para ver reflejadas sus propuestas electorales lo más idóneo es hacerlo desde concejalías de gobierno. Se fueron con la negativa de Foro a sus pretensiones, sobre todo, de entrada en el equipo de gobierno. Su respuesta fue la advertencia de que Moriyón no puede dar por asegurada su elección en este contexto y que si, de rebote, el PSOE se hace con la Alcaldía este sábado la culpa será de los foristas y su negativa a negociar.

«Lo hemos repetido en campaña, la noche electoral y durante todos estos días. Nuestro voto no va a ser gratis y la única línea roja que ponemos es que se respete a los votantes de Vox. Foro parece que aún no lo ha entendido», indicó Sara Álvarez Rouco tras la reunión y antes de clarificar que «si realmente Foro y PP quieren formar una alternativa seria a las políticas de izquierdas que han arruinado Gijón, el único camino es acordar con Vox lo que nos corresponde como cuarta fuerza más votada el 28 de mayo». «Ellos, por sí mismos, no tienen la mayoría para gobernar y si quieren construir un gran acuerdo Vox es necesario en esa ecuación», añadió.

Aunque también nombra al PP, la líder local de Vox culpa directamente a Foro de negarse a llegar a acuerdos con su formación y en base a ese rechazo abrir la puerta a un gobierno del PSOE. «Gijón no entendería esta cerrazón de Foro para llegar a un acuerdo. Nuestra predisposición está clara pero son ellos los que están negando a un numeroso sector de los gijoneses lo que han expresado con sus votos, el deseo de tener un gobierno estable en el municipio», remató Álvarez Rouco.

Si uno se queda con los epígrafes de los programas electorales no parece imposible llegar a un acuerdo entre PP, Foro y un Vox que también reivindica una bajada de la presión fiscal, mayor agilidad en los trámites administrativos para el desarrollo de empresas, intensificar la seguridad en los barrios, mejorar los servicios en la zona rural o que vuelvan los toros a El Bibio. Otra cosa es buscarle encaje en el gobierno ya pactado con el PP y abrirse a la opción, que ya ocurre en otras ciudades, de hacer efectiva esa concejalía de Familia que Álvarez Rouco reivindicó en su campaña electoral.

Concejalía que se está haciendo realidad en algunas ciudades donde Vox y PP han cerrado pactos de gobierno. Elche es el último ejemplo. PP y Vox también han alcanzado un acuerdo para gobernar la Comunidad Valenciana y hay pactos comprometidos en municipios de Guadalajara, Baleares y Murcia. Este contexto nacional también repercute en Gijón aunque aquí el pacto, para lo bueno y para lo malo no es a dos sino a tres bandas. Y una de esas bandas la ocupa Foro cuya líder, Carmen Moriyón, ha reiterado en diferentes contextos y tanto en su condición de presidenta del partido como en la de candidata a la Alcaldía de Foro que no pactaría con Vox.