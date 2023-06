Foro ha expresado en un comunicado su "total voluntad de negociar hasta el final para alcanzar el cambio de gobierno que reclama Gijón". "La formación garantiza que apurará todas las vías posibles en la negociación con Vox de cara a conseguir un gobierno estable en la ciudad acorde a los resultados electorales del pasado 28 de mayo", prosigue el comunicado forista, que añade que los resultados de los comicios "no dan lugar a otra posibilidad de gobierno que no sea la encabezada por Carmen Moriyón".

El "pactómetro" gijonés

¿Es obligatorio que el voto que necesita Foro para alcanzar su mayoría sea el de Vox? No, aunque parezca la opción lógica. Comisiones Obreras pedía ayer «altura de miras a los partidos políticos democrático, a todos sin excepción» para evitar la entrada «de la ultraderecha» en el gobierno de Gijón: «Deben hacer un esfuerzo por negociar hasta la saciedad, sin egos, sin perjuicios y por el bien de la democracia y de Gijón». IU y Podemos, con dos ediles y un edil, respectivamente, serían los grupos a tantear por Foro. Ambos niegan que se les haya pedido ese voto. Y, de pedírselo, parece una fórmula con dificultades para fructificar. El PSOE, el otro partido de la izquierda sería el beneficiario de que Moriyón fracasase.

Si para Foro la incorporación de Vox al gobierno podía parecer un problema, no lo es tanto para el Partido Popular El ya socio de Foro en un futuro gobierno de Gijón no ve mal el pacto con Vox. Sobre todo, teniendo en cuenta los pactos que a nivel nacional está alcanzando su formación con el partido de Santiago Abascal para compartir gobiernos autonómicos y locales. La negociación gijonesa no es ajena a ese juego de pactos del escenario nacional que tiene en cuenta la cita electoral prevista para el mes que viene. Y donde, aseguran fuentes consultadas, la dirección nacional de Vox no tendría problema en dejar a la derecha sin el gobierno de Gijón si no consigue un acuerdo satisfactorio para ejemplificar así su poder de cara a otros acuerdos en otros ámbitos.