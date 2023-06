Foro y Vox reconducen su choque inicial y se sientan a negociar un pacto en Gijón

Una foto furtiva de los dos concejales electos de Vox ante la puerta cerrada de la sede de Foro ilustró el fallido encuentro entre ambas formaciones celebrado el pasado miércoles. Una foto anunciada donde unos y otros se repartieron sonrisas y apretones de mano visualizó la realidad del encuentro celebrado ayer por la mañana en el mismo lugar. Dos imágenes que sirven para visualizar la apertura al diálogo y la negociación asumida por Foro de cara a conseguir el apoyo de Vox a la investidura, mañana, de Carmen Moriyón como alcaldesa de la ciudad. Foro cerraba hace unos días un pacto de gobierno con el PP en base a un acuerdo programático de trece puntos y el reparto de las concejalías de gobierno. Ese pacto le garantiza a Moriyón trece votos, pero necesita catorce para conseguir la mayoría que impida que el socialista Luis Manuel Flórez, «Floro», sea proclamado Alcalde como cabeza de la lista más votada en las urnas.

Esos votos que le faltan a Moriyón son los que Foro le pide a Vox y que Vox no está dispuesto a dar a cambio de nada. Quieren entrar en el gobierno para garantizar que se ejecutan sus propuestas políticas. Algo que Foro rechazó en un primer momento y para lo que busca alternativas. Una podría ser dar cabida a Vox en la Junta de Gobierno, pero sin asignarle ninguna concejalía o darle alguna competencia pero en una concejalía liderada por otros. Las estructuras de las empresas municipales serían otro espacio a tener en cuenta si Vox da el brazo a torcer a su petición inicial de tener concejalías a su cargo. La única nota oficial tras la reunión la emitió Foro para desmentir que se hubiera ofertado la concejalía de Educación a Vox. Una concejalía que le corresponde al PP. Foro considera la filtración un «intento de boicot a la búsqueda del acuerdo».

Hay opciones sobre la mesa y ninguna gusta del todo a todos. Pero las negociaciones están abiertas y no se descarta que se prolonguen hasta unas horas antes del Pleno de investidura convocado para las once de la mañana del sábado. Hoy está previsto que vuelvan a reunirse. A la cita de ayer en la sede de Foro acompañó a los ediles electos Sara Álvarez Rouco y Oliver Suárez el diputado autonómico de su formación Javier Jové. Por Foro ejercieron de anfitriones principales Jesús Martínez Salvador y Pelayo Barcia.

Pero, ¿es obligatorio que el voto que necesita Foro para alcanzar su mayoría sea el de Vox? No, aunque parezca la opción lógica. Comisiones Obreras pedía ayer «altura de miras a los partidos políticos democrático, a todos sin excepción» para evitar la entrada «de la ultraderecha» en el gobierno de Gijón: «Deben hacer un esfuerzo por negociar hasta la saciedad, sin egos, sin perjuicios y por el bien de la democracia y de Gijón». IU y Podemos, con dos ediles y un edil, respectivamente, serían los grupos a tantear por Foro. Ambos niegan que se les haya pedido ese voto. Y, de pedírselo, parece una fórmula con dificultades para fructificar. El PSOE, el otro partido de la izquierda sería el beneficiario de que Moriyón fracasase.

Si para Foro la incorporación de Vox al gobierno es un problema –y más teniendo en cuenta que Carmen Moriyón asumió públicamente que no pactaría con la extrema derecha– no lo es tanto para el Partido Popular El ya socio de Foro en un futuro gobierno de Gijón no ve mal el pacto con Vox. Sobre todo, teniendo en cuenta los pactos que a nivel nacional está alcanzando su formación con el partido de Santiago Abascal para compartir gobiernos autonómicos y locales. La negociación gijonesa no es ajena a ese juego de pactos del escenario nacional que tiene en cuenta la cita electoral prevista para el mes que viene. Y donde, aseguran fuentes consultadas, la dirección nacional de Vox no tendría problema en dejar a la derecha sin el gobierno de Gijón si no consigue un acuerdo satisfactorio para ejemplificar así su poder de cara a otros acuerdos en otros ámbitos.

De hecho, el mismo mensaje de que los votos de Vox no son gratis y que la participación en el gobierno debe ser proporcional a los votos al que Sara Álvarez Rouco le puso voz en Gijón es el que defiendes sus compañeros en Murcia donde amenazan con votar en contra de la investidura de Fernando López Miras como presidente de la comunidad autónoma. Sí se han alcanzado acuerdos en la Comunidad Valenciana y en ayuntamientos como Elche, Burgos, Toledo, Guadalajara o Valladolid. Hay 135 ayuntamiento en toda España donde Vox reivindica el valor de sus votos para frenar el acceso de la izquierda a las alcaldías. Gijón es uno más con la singularidad de que aquí no es el PP el interlocutor principal sino Foro.

El PP gijonés no participa formalmente en las negociaciones entre Foro y Vox aunque algunos de sus dirigentes han hecho gestiones para intentar allanar el camino. Mientras, avanzan en la organización de su equipo. Los cinco ediles electos –Ángela Pumariega, Jorge Pañeda, Rodrigo Pintueles, Guzmán Pendás y Ángeles Fernández-Ahúja– mantuvieron ayer una reunión con el presidente local del partido, Pablo González. Hoy hay convocada una junta extraordinaria de su junta directiva local para, entre otras cosas, ratificar el acuerdo alcanzado con Foro.